Більший за слонів і жираф: вчені відкрили новий вид носорога

Доісторична тварина важила 21 тонну.

Вчені знайшли рештки гігантського носорога, який жив близько 26,5 мільйонів років тому на територіях сучасного Казахстану, Китаю, Монголії та Пакистану.

Як пише видання ВВС, його вважають найбільшим ссавцем із відомих людству, який коли-небудь жив на Землі.

Дослідження нового виду розпочалось зі знахідки майже повністю збереженого черепа. Китайські науковці виявили його у 2015 році в провінції Ганьсу. Дослідники почали порівнювати кістки з раніше відомими видами носорогів і не знайшли схожих.

Новий вид назвали Paraceratherium linxiaense. Виявилось, що ця доісторична тварина, вагою в 21 тонну (як чотири слони), сягала 7 метрів у висоту (вище, ніж сучасні жирафи), мала довгу гнучку шию і не мала рога на носі.

Раніше стало відомо, що науковці визнали існування п'ятого океану.

Британські вчені знайшли загадкові форми життя у воді під Антарктидою

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання