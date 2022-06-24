Біля берегів Гваделупи науковці виявили гігантські бактерії

Виявлена у Карибському морі бактерія приблизно в п'ять тисяч разів більша, ніж більшість інших мікробів.

Французькі та американські мікробіологи біля берегів тропічного острова Гваделупа у Карибському морі виявили раніше невідомий вид гігантських бактерій завдовжки майже сантиметр. Їх можна побачити неозброєним оком.

Про це повідомила прес-служба Національної лабораторії імені Лоуренса (LBNL).

"Ця бактерія приблизно в п'ять тисяч разів більша, ніж більшість інших мікробів. Це еквівалентно тому, якби ми зустріли людину зростом як гора Еверест. При цьому найнезвичайніша риса цього мікроба полягає в тому, що копії його геному містяться в відокремлених структурах, оточених мембраною. Це вкрай нетипово для бактерій", - заявив керівник команди науковців Жан-Марі Воллан.

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Бактерію, яка отримала назву Thiomargarita magnifica, учені виявили під час вивчення зразків морської води, що були зібрані у прибережних мангрових лісах. Як виявилося, гігантські бактерії витягують енергію з реакцій за участю різних сполук сірки, які присутні у прибережному ґрунті та морській воді.

Ці мікроби мають багато вкрай незвичайних рис, які радикально відрізняють їх від інших бактерій. Зокрема, їхня цитоплазма розділена на безліч окремих "відсіків", що містять у собі свою власну копію геному та обгороджених від інших частин клітини за допомогою мембран.

Окрім того, ці бактерії ростуть на кілька порядків швидше, ніж це можуть робити інші мікроорганізми, і при цьому їхні клітини містять кілька мільйонів копій геному, який сам по собі має дуже великі розміри для бактерії, 11- 12 мільйонів нуклеотидів, так званих "літер" ДНК. Як відзначають біологи, це робить Thiomargarita magnifica більше схожою на клітини тварин та грибів, ніж на інші бактерії.

Подальше вивчення середовищ існування допоможе вченим розкрити історію появи цих мікробів, а також зрозуміти, як їм вдається досягати таких великих розмірів і рости з величезною швидкістю, недосяжною для всіх інших бактерій.

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