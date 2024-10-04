Біля берегів Каліфорнії виявили уламки корабля-привида Тихого океану

Команда підводних дослідників виявила знаменитий есмінець (ескадрений міноносець) DD-224 (колишній USS Stewart), який потрапив до рук японців під час Другої світової війни і був потоплений вже після її закінчення.

Про це пише NY Times.

Зазначається, що корабель виявили на глибині близько 1066 метрів біля узбережжя Каліфорнії.

Корабель відомий як USS Stewart або DD-224, він лежить на дні вод, які входять до складу Національного морського заповідника Cordell Bank.

Вченим удалося отримати фотографії корабля. З їхніх слів, незважаючи на те, що він десятиліття лежить на морському дні і став домом для губок та крабів, есмінець завдовжки 95 метрів практично не постраждав і залишається у вертикальному положенні.

"Такий рівень збереженості винятковий для судна його віку і робить його потенційно одним зі зразків есмінця ВМС США, що найбільш добре збереглися, з відомих", - заявила Марія Браун, суперінтендантка національних морських заповідників Cordell Bank і Greater Farallones.

Під час дослідження морського дна використовувалися безпілотні апарати компанії Ocean Infinity, яка володіє найбільшим у світі парком подібних пристроїв.

Ці роботизовані флоти також виявляються безцінними для морських археологів.

2020 року Ocean Infinity допомогла знайти уламки USS Nevada. 2022 року компанія також зробила внесок у повторне відкриття Endurance, який затонув під час експедиції Ернеста Шеклтона 1915 року.

Після того, як DD-224 був затоплений і кинутий у водах Яви 1942 року, японські війська підняли його, щоб використати для супроводу своїх військово-морських конвоїв. Пілоти союзників повідомили про те, що побачили один із власних кораблів глибоко в тилу ворога.

Після того, як DD-224 був піднятий, американський екіпаж, який повернув його додому, вважав за краще назвати судно RAMP-224, від абревіатури Recovered Allied Military Personnel.

В якості символічного прощання з судном після його повоєнного відновлення ВМС США знову ввели в дію DD-224, відбуксували його до Каліфорнії, а 24 травня 1946 року затопили.

Нагадаємо, що в Японії один за одним до різних міст пристають човни, які заповнені мерцями.

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