Біля сусідніх зірок є схожі на Землю планети: там можуть жити іншопланетяни

Астрономи створили тривимірну карту зірок, розташованих відносно недалеко від Сонця. Учені вважають, що навколо цих зірок обертаються схожі на Землю планети і там може існувати іншопланетне життя.

Про це пише Space.

Вчені нанесли на карту 57 зірок, які розташовані концентричними кільцями навколо Сонця на відстані від 16 до 49 світлових років. Цієї відстані достатньо, щоб майбутні потужні телескопи могли ретельно вивчити спектр світла планет, що обертаються поруч із зірками і перебувають у зоні їхньої населеності.

Існування води безпосередньо пов'язують з існуванням життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Спектр світла планет — це світло зірки, яке проходить через атмосферу планети, і за його допомогою можна отримати дані про хімічний склад іншого світу і про те, чи є там континенти й океани.

Водночас планета не обов'язково є населеною, навіть якщо перебуває в зоні населеності своєї зірки. Наприклад, у цій зоні перебувають Марс і Венера, але життя там поки що виявлено не було.

Використовуючи отримані дані, астрономи вивчили наскільки сильним є рентгенівське випромінювання сусідніх зірок. У результаті вони виявили кілька таких, що випускають рівень рентгенівського випромінювання схожий на той, який отримує Земля. Це означає, що далекі планети біля цих зірок можуть мати відповідні умови для життя.

Уже відомо, що біля деяких зірок обертаються планети, схожі за розміром і масою на Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Також астрономи виявили, що також у деяких сусідніх планетних системах можуть існувати світи, які мають половину маси Землі. Водночас астрономи вважають, що там же можуть розташовуватися планети з масою і розміром Землі.

Нагадаємо, вчені озвучили цікаву та трохи образливу причину, чому іншопланетяни не встановлюють контакт з людьми. На думку науковців, іншопланетяни не зацікавлені у контакті з людиною.

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