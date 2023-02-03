Біля узбережжя Ізраїлю вчені виявили місто, затоплене цунамі тисячі років тому

Біля узбережжя села Атліт у Хайфі (Ізраїль) під товщею води перебуває колись успішне поселення Атлін Ян, яке тисячі років тому стерло з лиця Землі потужне цунамі.

Про це пише IFL Science.

Підводні археологи почали розкопки в цьому районі 1960 року, лише майже через чверть століття морський археолог, доктор Ехуд Галілі разом з командою натрапили на залишки, похованого під товщею води, поселення. Це було 1984 року — відтоді дослідники продовжують розгадувати таємниці місця, яке назвали Атліт Ян.

Останки величезного прибережного поселення неоліту, яке існувало майже 9000 років тому, розташовані на глибині близько 10 метрів під водою. До того моменту, як на місто обрушилося руйнівне цунамі, воно перебувало набагато вище за нинішній рівень моря і могло похвалитися дуже родючими землями, призначеними для сільського господарства.

Загальна площа розкопок Атлін Ян сьогодні займає близько 40 тисяч квадратних метрів. Морські археологи вже виявили тут стародавні будинки, колодязі, могили, а також прямокутні кам'яні конструкції, які, мабуть, служили загонами для худоби і поділяли поля, які обробляли.

Крім того, вчені виявили тут 65 людських останків, більшість з яких похована в поодиноких могилах.

Раніше стало відомо, що у водах моря Сукошан, біля узбережжя Хорватії, дослідники виявили збережений корабель віком 2000 років.

Читайте також: