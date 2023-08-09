Біля Єгипту знайшли корабель віком 2300 років з безліччю артефактів – фото

У Єгипті морські археологи виявила останки затонулого у III ст. до н.е. корабля на ділянці в Середземному морі, приблизно за 650 метрів від пляжу Ель-Аламейн.

Про це повідомляє Egypt Independent.

Очільник сектору єгипетських старожитностей при Вищій раді старожитностей Айман Ашмаві розповів, що під час археологічних розвідок у регіоні було виявлено залишки дерева затонулого корабля, а також сотні гончарних виробів.

Гончарні вироби на затонулому біля Єгипту кораблі / Фото: Egypt Independent

Гончарні вироби на затонулому біля Єгипту кораблі / Фото: Egypt Independent

До них належала велика кількість глечиків (амфор), привезених з острова Родос у Греції. Вони використовувалися в давнину для зберігання і транспортування вина.

Ашмаві зазначив, що ці глечики були знайдені на затонулому острові поруч із кораблем, що вказує на те, що корабель зазнав аварії після того, як зіткнувся із сушею під час свого комерційного рейсу.

Відкриття також надає нові докази статусу Єгипту і регіону з погляду торгівлі, економіки і туризму, додав Вазірі, на додаток до наукової важливості знахідки.

Місія завершить підводні розкопки протягом сезону.

Нагадаємо, дослідники вперше зробили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка" (фото).

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