Білий привид океану: вчені виявили корал-довгожитель, вищий за автобус

Вік чорний корала оцінили приблизно у 400 років / © скриншот з відео

Реклама

Команда дослідників з Університету Вікторії у Веллінгтоні спільно з Департаментом охорони природи Нової Зеландії натрапила на справжній скарб під час експедиції у Фьордленді. Їм вдалося знайти велетенський чорний корал, який є одним із найбільших, коли-небудь зареєстрованих у цьому регіоні.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Розміри вражають

Параметри знахідки дійсно унікальні для цього виду:

Реклама

Висота: 4 метри;

Ширина: 4,5 метра;

Вік: орієнтовно 300–400 років.

Професор Джеймс Белл, морський біолог з 25-річним стажем, не приховував емоцій.

«Він абсолютно величезний. Це, безумовно, найбільший чорний корал, який я бачив за свою кар’єру. Зазвичай ми зустрічаємо невеликі екземпляри, а ті, що вважаються великими, рідко перевищують 2-3 метри. Тому знайти такого гіганта було справді круто», — поділився вчений.

Чому «чорний» корал — білий?

Своєю назвою цей вид завдячує кольору твердого скелета. Проте під водою жива колонія виглядає зовсім інакше. Вкритий живими тканинами поліпів, корал має яскраво-білий колір і нагадує примарне дерево.

Старший рейнджер Річард Кінсі, який працює у Фьордленді майже 20 років, описав момент зустрічі з гігантом: «Це доволі особливо — бачити, як він виринає з темряви. Це, безперечно, найбільший корал, який я пам’ятаю».

Реклама

© скриншот з відео

Чому це важливо

Науковці наголошують: такі старі та великі колонії є критично важливими для екосистеми. Вони слугують «племінним фондом», забезпечуючи розмноження виду, який росте надзвичайно повільно.

Головна загроза для них — люди. Якорі човнів та рибальські снасті можуть миттєво знищити те, що природа створювала століттями.

«Точне визначення місць, де ростуть великі корали, дозволяє нам краще їх захистити, повідомляючи людям, де не можна кидати якорі чи ставити пастки», — пояснив професор Белл.

Зараз дослідники створюють мапу поширення рідкісних видів і просять дайверів повідомляти про будь-які корали, вищі за 4 метри. Згідно із Законом про дику природу Нової Зеландії, ці організми є захищеними, і їх пошкодження тягне за собою відповідальність.

Реклама

Нагадаємо, У холодному океані знайшли теплокровну рибу — і вона є єдиною у світі. Кров місячної риби залишається теплішою за температуру навколишнього середовища приблизно на 5°C.