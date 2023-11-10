Біогакер-мільярдер Джонсон заявив, що омолодив свій пеніс на 15 років, застосувавши шок-терапію

Біогакер Браян Джонсон заявив, що йому вдалося повернути назад вік свого пеніса на 15 років. Усе це завдяки його спірним методам уповільнення старіння, які містять використання електрошокової терапії для омолодження геніталій.

Про це пише Daily Mail.

46-річний мільярдер спричинив здивування після того, як поділився своїм прагненням жити вічно. Зокрема, він обмінявся кров'ю зі своїм батьком та сином-підлітком, і дуже ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб кожна частина його працювала довше. Заради молодості йому довелося не лише дотримуватися суворого режиму дня, а й щоночі носити пристрій на інтимних місцях. Декілька місяців він вимірював нічну ерекцію та робив ін’єкції в пеніс.

"Кожен повинен знати ці три речі: скільки ви важите, як швидко ви старієте і тривалість вашої нічної ерекції", — сказав він ведучому подкасту The Diary of a CEO Стівену Барнетту. "Ці дані дійсно важливі, тому що вони відображають психологічне здоров'я, сексуальне здоров'я".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Показник сексуальної функції, як він пояснив у подкасті, може допомогти передбачити інші наслідки для здоров'я, наприклад серцево-судинної системи.

"Здоров'я серцево-судинної системи (людям це не знайоме): ви можете піти до спортзали і накачати великі біцепси або щось таке, але люди не знають, що нічна ерекція насправді є значним показником здоров'я", - сказав батько трьох дітей.

Джонсон пояснив, що серед інших методів лікування, які він використовує, щоб повернути назад свій вік, цілеспрямована ударно-хвильова терапія, щоб покращити тривалість ерекції під час сну.

"Отже, є така технологія: у вас є паличка, ви сидите у кріслі, а потім технік використовує паличку і, по суті, б'є ваш пеніс струмом за допомогою акустичної технології", - сказав підприємець.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Він порівняв незвичайний метод із лікуванням розірваної зв'язки чи пошкодженого суглоба.

"Ви створюєте мікротравми, а потім вони відновлюються", - сказав він. "І тому ця технологія використовується по всьому тілу, якщо ви намагаєтеся вилікувати хрестоподібну зв'язку або намагаєтеся омолодити коліна чи плечові суглоби". Він продовжив: "Отже, ця технологія має широкий спектр застосування, вона також використовується при еректильній дисфункції. У мене немає сексуальної дисфункції. Я отримую чудові результати у всіх категоріях, але нам цікаво, чи буде ударно-хвильова терапія омолоджувати пеніс і збільшувати нічну ерекцію".

Джонсон каже, що він шокований результатами.

"За два місяці мій пеніс помолодшав приблизно на 15 років", — заявив він. "Таким чином, ми все ще перебуває на ранніх стадіях, нам все ще потрібно виміряти необхідні нам дані, перш ніж ми зможемо повірити у щось суб'єктивно".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Далі він показав Бартлетту пристрій, який він використовує, який має вигляд як чохол для AirPods з прикріпленим еластичним ремінцем. Він пояснив, що коли він засинає, він нічого не відчуває.

"Протягом ночі, коли у вас настане ерекція, розширення вашого пеніса фіксуватиметься цим пристроєм і показуватиме скільки у вас було ерекцій, якої тривалості та якої сили", — пояснив він.

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