"Біологічний скарб": раніше невідомі бактерії можуть стати джерелом ліків від важких хвороб

У ДНК виявлених мікроорганізмів закодовані невідомі біологічно активні речовини, на основі яких можуть бути створені препарати від раку та вірусних інфекцій.

Команда вчених з Саарського інституту фармацевтичних досліджень імені Гельмгольца (HIPS) виявила раніше невідоме науці сімейство бактерій. Дослідники стверджують, що виявлені мікроорганізми мають надзвичайно високий потенціал для виробництва ліків.

Про це пише Phys.org.

Чотири види бактерій, виявлені у зразках ґрунту з Філіппін та Замбії, віднесли до нового сімейства Pendulisporaceae, яке стало восьмим у загоні міксобактерій. Pendulisporaceae є генетичними родичами інших міксобактерій, але утворюють спори, як бактерії сімейства стрептоміцетів, що є унікальною комбінацією.

Давно відомо, що патогенні мікроорганізми все частіше набувають стійкості до фармацевтичних препаратів. Однак, з 1980-х років не було виявлено жодного нового активного інгредієнта, який міг би боротися зі стійкістю грамнегативних патогенів у довгостроковій перспективі. Крім економічних чинників, це пов'язано з тим, що пошук нових антибіотиків, які здебільшого виготовляють з бактерій та інших мікроорганізмів, є надзвичайно складним.

Дослідження виявило, що бактерії Pendulisporaceae є хижаками, які виробляють протимікробні агенти, щоб вбивати та поїдати інші мікроорганізми.

"Нам вже вдалося виділити цікаві молекули з ізольованих представників Pendulisporaceae, яких ми ніколи раніше не бачили. І дуже хочемо побачити, що ще це сімейство може нам запропонувати", – сказав науковий директор проєкту, професор Рольф Мюллер.

Використовуючи генетичний аналіз, дослідники також виявили, що нове сімейство бактерій має величезний потенціал для виробництва натуральних продуктів: відкриття Pendulisporaceae збільшило кількість відомих генетичних проєктів (так званих біосинтетичних кластерів генів, які кодують біологічно активні речовини) міксобактерій майже на 9%.

Деякі речовини, виявлені дослідниками у бактеріях Pendulisporaceae, вже показали в лабораторних умовах активність проти бактеріальних, грибкових та вірусних патогенів. Це дає надію, що у найближчі роки вчені зможуть запропонувати нові речовини для розробки ліків.

Шанси на це високі: 98% сімейств кластерів генів, виявлених у нових штамах, є проєктами натуральних продуктів з невідомими властивостями, які науковці тільки планують дослідити.

Нагадаємо, медики заявили про "нову еру" в лікуванні раку крові. На думку дослідників, після відкриття ліки, що вже існують, можуть бути перепрофільовані для терапії рідкісної лейкемії.

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