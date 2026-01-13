Біологи вперше зафільмували, як імунні клітини знищують рак

Клітини / © Pixabay

Біологи змогли вперше наочно відстежити, як імунні клітини знищують ракові пухлини, і з’ясували, що різні типи клітин борються з раком по-різному — одні діють швидко, але не завжди ефективно, інші з запізненням, але з сильнішим руйнівним ефектом.

Про це пише видання nauka.

Як повідомляється, дослідження, проведене групою вчених та опубліковане в журналі Nature Biomedical Engineering, демонструє новий метод аналізу взаємодії імунних клітин із пухлинами, який допоможе підвищити ефективність і персоналізувати імунотерапію раку.

Як вчені спостерігали за знищенням пухлин

Дослідники порівнювали два види імунотерапії:

1. Терапію імунними клітинами, отриманими безпосередньо з пухлини пацієнта.

2. Модифіковані Т-лімфоцити (CAR-T терапія).

Ці методи випробовували на культурах ракових клітин печінки та молочних залоз. Для відстеження дій клітин дослідники використали комплексний підхід, поєднавши:

Мікроскопію для візуалізації взаємодії клітин;

Раман-спектроскопію для аналізу того, як зразок розсіює світло;

Імпедансну спектроскопію, яка досліджує електричну провідність клітин, що дозволяє оцінити зміни їхньої життєдіяльності.

Відмінності у дії імунних клітин

Виявилось, що клітини, взяті зсередини пухлини, починають діяти одразу після контакту з раковими клітинами. Вони пригнічують вироблення молочної кислоти у процесі гліколізу, що зменшує агресивність пухлин, та змінюють ліпіди мембрани і білки цитоплазми.

CAR-T клітини навпаки починають впливати на метаболізм пухлини пізніше. Це затримує знищення ракових клітин, даючи їм більше шансів уникнути загибелі на ранніх стадіях терапії. Таким чином, дослідники відзначають ключову різницю: імунні клітини зсередини пухлин діють швидше, але завдають несмертельної шкоди, тоді як CAR-T клітини запізнюються, але завдають більш руйнівного ефекту.

Результати дослідження показують, що різні типи імунних клітин мають свої механізми боротьби з раком. Це дозволяє краще підбирати персоналізовану імунотерапію для пацієнтів, зменшувати ризики та підвищувати ефективність лікування.

Візуалізація клітин раку печінки після трьох видів імунотерапії показала, що:

Клітини, здатні проникати в пухлину, одразу контактують із раковими клітинами та зменшують їхню агресивність.

CAR-T клітини починають діяти пізніше, але з сильнішим руйнівним ефектом.

Звичайні Т-лімфоцити впливають менш ефективно на ранніх стадіях.

Це відкриття відкриває нові горизонти для розробки більш точних методів боротьби з раком, адаптованих під конкретні типи пухлин та особливості пацієнтів.

