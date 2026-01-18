Біологи виявили на морському дні "гігантське" 300-річне створіння (фото)

Фото ілюстративне / © Pixabay

Біля узбережжя Фіордленду в Новій Зеландії морські біологи виявили рекордний чорний корал, який, за оцінками, має вік близько 300–400 років. Його висота перевищує 13 футів (більше 4 метрів), а ширина майже 15 футів, що робить його найбільшим з відомих на сьогодні екземплярів цього виду.

Про це пише видання Newsweek.

Під час дослідження глибоких вод Фіордленду команда під керівництвом професора Джеймса Белла, морського біолога з понад 25-річним досвідом роботи, виявила найбільший чорний корал у регіоні. Професор Белл відзначив, що знайдений екземпляр є «надзвичайно великим», адже типові чорні корали досягають висоти лише 2–3 метрів.

Виявлений корал відіграє важливу роль у збереженні та відновленні популяції цього повільно зростаючого виду, слугуючи ключовим джерелом розмноження для наступних поколінь. Дослідники зазначають, що карта розташування таких великих колоній допоможе захистити їх від пошкоджень, наприклад, від якірного або рибальського обладнання, яке може травмувати крихку структуру корала.

На зануренні також був присутній Річард Кінсі, старший рейнджер з біорізноманіття Департаменту охорони природи Нової Зеландії, який назвав зустріч з таким величезним коралом «особливим досвідом». За його словами, за майже 20 років роботи в Фіордленді це найбільший корал, який йому доводилося бачити.

Науковці університету Victoria Waka наразі співпрацюють із Департаментом охорони природи та Fiordland Marine Guardians для створення карти зон, де ростуть великі та захищені корали. Професор Белл закликав водолазів, яхтсменів та місцевих жителів повідомляти про виявлені великі екземпляри — понад 13 футів (4 метри) — щоб оцінити їхню поширеність у фіордах.

Незважаючи на назву «чорний корал», живі тканини корала білі, тоді як скелет чорний. Вид охороняється законом про дику природу Нової Зеландії, і його збір або навмисне пошкодження заборонено.

Чорні корали переважно ростуть у глибоких водах, де вони слугують середовищем існування для численних глибоководних тварин. Вони використовуються в традиційній медицині та ювелірній промисловості. Через надзвичайно повільне зростання та довге життя ці корали та види, що на них покладаються, особливо вразливі до людських та природних втручань.

Відкриття цього корала не лише є важливим для морської біології, а й демонструє ефективність міждисциплінарних досліджень у виявленні рідкісних та значущих природних об’єктів. Нові дані допоможуть науковцям розробляти стратегії захисту морського середовища та сприятимуть подальшому вивченню стародавніх колоній чорного корала в Новій Зеландії.

