"Біонічна жінка" стала першою, чий протез поєднали з кісткою та нервовою системою – фото

Пацієнтка, прозвана "справжньою біонічною жінкою", стала першою, хто отримав роботизовану кінцівку, злиту з її нервовою та скелетною системами.

Про це пише nypost.com.

50-річна Карін зі Швеції, встановила інтелектуальну протезну кінцівку декілька років тому після того, як понад 20 років тому вона втратила праву руку внаслідок нещасного випадку на фермі.

Вона провела роки, страждаючи від болісного фантомного болю в кінцівках, а звичайні протези кінцівок були незручними і не підходили для повсякденного використання.

"У мене було таке відчуття, ніби я постійно тримала руку в м'ясорубці, що створювало високий рівень стресу, і мені доводилося приймати великі дози різних знеболювальних", - розповіла вона.

Жінка з інтелектуальним протезом / Фото: Anna-Lena Lundqvist / Ortiz-Cata SWNS

У дослідженні, опублікованому у журналі Science Robotics, науковці заявили, що оскільки це працює вже три роки — Карін може повертати дверні ручки, готувати їжу та виконувати інші повсякденні справи — це ознака того, що тепер це "глибоко інтегровано" у її життя.

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Щоб розробити нову біонічну кінцівку Карін, багатопрофільна група інженерів та хірургів зі Швеції, Австралії та Італії створила те, що вони називають революцією для тих, хто страждає на втрату кінцівок, об'єднавши хірургію, імплантати та штучний інтелект.

Професор Рікард Бронемарк, науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту та доцент Гетеборгського університету у Швеції, очолив дослідження, яке розпочалося 2019 року та докладно описувало перший у світі постійний нейром'язовий імплантат.

"Об'єднавши остеоінтеграцію з реконструктивною хірургією, імплантованими електродами та штучним інтелектом, ми можемо безпрецедентним чином відновити функції людини", - сказав Бранемарк. "Кінцева мета - знайти більш природний спосіб заміни втраченої кінцівки і покращити якість життя людей з ампутаціями".

Жінка з інтелектуальним протезом / Фото: Anna-Lena Lundqvist / Ortiz-Cata SWNS

Остеоінтеграція, процес, який з'єднує кістки з електродами, імплантованими в нерви і м'язи, поєднувався з операцією під назвою цільова реіннервація м'язів, яка переупорядковує нерви і м'язи в культі кінцівки і з'єднує їх з м'язами, що залишилися.

Прикріплений до металевого імплантату її новий протез руки, що отримав назву Mia Hand і розроблений італійською компанією Prensilia, передає рух кісток і нервової системи пристрою, який за бажанням Карін можна зняти. Все це працює разом та імітує процес, коли мозок посилає тілу сигнали про необхідність рухатися – тому думка про рух активує нерви, а сенсорний імплантат уловлює цю активність та полегшує рух штучної руки.

Оскільки нерви працюють успішно, у дослідженні уточнюється, що Карін має обмежене відчуття дотику за допомогою біонічної руки.

Жінка з інтелектуальним протезом / Фото: Anna-Lena Lundqvist / Ortiz-Cata SWNS

Крістіан Чіпріані, професор Scuola Superiore Sant'Anna в Пізі, Італія, сказав, що цей процес настільки примітний, тому що це "об'єднання сучасних протезних і роботизованих технологій, доступних у наших установах, які можуть вплинути на людські життя".

Дослідницька група вважає, що результати можуть допомогти людям з ампутованими кінцівками, як це сталося з Карін, яка сказала, що повсякденне життя полегшало після того, як вона перенесла операцію в грудні 2018 року і почала користуватися рукою в середині 2019 року.

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"Карін була першою людиною з ампутацією нижче ліктя, яка отримала цю нову концепцію високоінтегрованої біонічної руки, яку можна використовувати незалежно та надійно у повсякденному житті", — прокоментував керівник дослідження нейронного протезування в Інституті біоніки в Австралії та засновник Центру біоніки та дослідження болі у Швеції Ортіс-Каталан.

Люди з ампутованими кінцівками часто вважають за краще не набувати складних комерційно доступних протезів кінцівок, тому що їхнє кріплення може бути болісним і незручним, а також тому, що вони матимуть обмежений контроль над кінцівкою.

Бранемарк, який займається остеоінтеграцією відтоді, як вона вперше була представлена людям, пояснив, що "рівень ампутації нижче ліктя стикається з особливими проблемами".

"Досягнутий рівень функціональності знаменує собою важливу віху в галузі складних реконструкцій кінцівок в цілому", - сказав Бранемарк.

"Прийняття протезу має вирішальне значення для успішного використання. Крім технічних характеристик, Prensilia щосили намагалася розробити руку, яку можна було б повністю налаштовувати естетично", - сказав доктор Франческо Клементе, директор Prensilia.

Карін каже, що її біонічна рука "змінила життя", зменшивши її фантомний біль і дозволивши їй знову здобути незалежність і брати участь у повсякденному житті.

"Тепер я краще контролюю свій протез, але, перш за все, мій біль зменшився", - сказала вона. "Сьогодні мені потрібно набагато менше ліків. Для мене це дослідження мало велике значення, оскільки воно дало мені найкраще життя".

Нагадаємо, медики заявили, що дізналися секрет довголіття. У дослідженні взяли участь 44 000 осіб.

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