Бюджетний MacBook від Apple: з’явилися деталі про дизайн, кольори та дату виходу

Apple готує революцію в сегменті доступних ноутбуків, поєднуючи потужність чіпа A18 Pro з нетиповим яскравим дизайном. Нова модель MacBook може отримати унікальний корпус та неочікувані варіанти кольорів.

Про це пише Bloomberg.

Майбутній доступний MacBook уже називають одним із найцікавіших релізів року від Apple. Схоже, компанія робить ставку не тільки на нижчу ціну, а й на свіжий дизайн, намагаючись залучити ширшу аудиторію користувачів ноутбуків.

За новими витоками, виробник може змінити підхід до виготовлення корпусу та добору компонентів, що помітно відрізнить цю модель від інших у лінійці. Додаткову увагу до новинки підігрівають і чутки про можливі терміни її презентації.

Бюджетний MacBook — корпус та дизайн

За словами інсайдерів, компанія планує застосувати інший виробничий процес для алюмінієвого корпусу бюджетного ноутбука. Йдеться про технологію, схожу на рішення з тепловідведення у флагманських смартфонах бренду: алюмінієва основа доповнюється графітовим шаром для ефективнішого охолодження.

Водночас виробник приділяє значну увагу зовнішньому вигляду. За даними джерел, тестуються кілька яскравих варіантів корпусу — світло-жовтий, світло-зелений, синій і рожевий, а також традиційні срібний і темно-сірий. Така палітра може зробити модель привабливішою для молодої аудиторії та тих, хто хоче виділитися.

Характеристики бюджетного MacBook

Попередньо повідомляється, що недорогий ноутбук отримає чип A18 Pro та дисплей приблизно 12,9 дюйма. Обсяг оперативної пам’яті, ймовірно, становитиме 8 ГБ — менше, ніж раніше прогнозовані 12 ГБ, що може бути компромісом заради зниження вартості.

Коли очікувати новинку?

Щодо термінів, інсайдери припускають, що бюджетний MacBook можуть представити на окремому заході вже у березні. Раніше також з’являлися чутки про дебют інших оновлень ноутбуків на початку місяця, тож компанія може одночасно оновити значну частину модельного ряду. Якщо прогнози справдяться, березень стане дуже насиченим для прихильників бренду.

До слова, раніше у витоку від інсайдера Джона Проссера з’явилися рендери першого складаного iPhone Fold, анонс якого очікується 2026 року. Apple обрала формат «книжки» з екранами 5,5 та 7,8 дюйма, а товщина пристрою у складеному стані сягне всього 9 мм. Головною фішкою стане використання рідкого металу та спеціальної пластини для усунення складки на згині. Гаджет може отримати чотири камери, Touch ID у кнопці живлення та класичні чорно-білі кольори.