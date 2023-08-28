Блакитний Місяць у серпні: як і коли можна побачити яскраву суперповню

Місяць буде мати найяскравіший і найбільший вигляд за увесь 2023 рік.

Блакитний Місяць 2023 року можна буде спостерігати в небі в ніч проти 30 серпня. Це явище буде ще й супермісяцем.

Про це повідомляє Space.

Блакитний Місяць зійде в ніч проти середи, 30 серпня. Аби побачити схід Місяця, слід дивитися в небо одразу після заходу сонця. Це явище буде не важко помітити, адже Місяць буде мати найяскравіший і найбільший вигляд 2023 року.

Чим особливий Блакитний Місяць

Фахівці NASA пояснюють, що цей Місяць особливий з кількох причин: по-перше, це не тільки повня, але й Блакитний Місяць, тобто це третя повня у сезоні, що має загалом чотири повні.

Блакитний Місяць – друга повня серпня після Осетрової повні, яка зійшла 1 серпня і була зафіксована на кілька чудових астрофото в усьому світі.

Цей Блакитний Місяць також збігається з перигеєм – точкою на орбіті небесного тіла, коли воно перебуває найближче до Землі. Для спостерігачів на Землі місяць матиме трохи більший вигляд, ніж зазвичай. Хто неозброєним оком ця різниця в розмірах, ймовірно, не буде помітна.

Як побачити Блакитний Місяць

За словами астрономів, Блакитний Місяць можна бачити в нічному небі відносно часто: раз на два-три роки. Останній Блакитний Місяць зійшов у серпні 2021 року, а наступний очікується в серпні 2024 року.

Побачити Блакитний Місяць у серпні 2023 року можна буде неозброєним оком. Аби розгледіти його зблизька, можна скористатися біноклем чи телескопом.

Ілюстрація нічного неба 30 серпня 2023 року, на якій видно Блакитний Місяць біля Сатурна / Фото: Кріс Воган

Яскраві Сатурн і Венера

До Блакитного Місяця в серпні 2023 року також приєднається спеціальний гість у небі: Сатурн. Ця планета лише за кілька днів пройде опозицію – точку, в якій цей газовий гігант із кільцями перебуває просто навпроти Сонця, якщо дивитися з Землі. Через це Сатурн стає особливо яскравим у нічному небі.

Окрім того, рано-вранці у небі можна буде споглядати яскраву Венеру з незрівнянним сяйвом.

Нагадаємо, у середині вересня поруч із Землею пролетить комета C/2023 P1 із незвичайним зеленим світінням навколо ядра, яку першим помітив японський астроном-аматор Хідео Нісімура.

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