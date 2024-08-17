Блакитний Місяць у серпні: як і коли можна побачити яскраву суперповню

У понеділок, 19 серпня, відбудеться повний місяць, який буде незвичайним. Над Землею зійде блакитна суперповня.

Про це повідомляє Live Science.

Зазвичай серпневий повний місяць називається осетровим місяцем. Блакитним місяцем він буде не через те, що раптово забарвиться в цей колір, а через астрономічні особливості.

За даними NASA, блакитний місяць кожного типу відбуваються раз на два-три роки. Останні сезонні блакитні місяці були у жовтні 2020 та серпні 2021 року, а наступний сезонний блакитний місяць відбудеться у травні 2027 року.

Повний місяць 19 серпня також буде супермісяцем. Місяць рухається навколо Землі еліптичною орбітою. Коли він досягає найближчої до планети точки, яка називається перигеєм, він здається більшим, ніж зазвичай. Це явище називається суперповнею.

Аби побачити схід Місяця, слід дивитися в небо одразу після заходу сонця. Це явище буде не важко помітити, адже Місяць буде мати найяскравіший і найбільший вигляд 2024 року.

Побачити блакитний Місяць у серпні 2024 року можна буде неозброєним оком. Аби розгледіти його зблизька, можна скористатися біноклем чи телескопом.

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