Блінкен відреагував на злом Colonial Pipeline і JBS з боку російських хакерів

Тим часом усі підприємства JBS відновили роботу після хакерської атаки.

Росія, з території якої хакери нещодавно атакували паливопровід США Colonial Pipeline і м'ясопереробну компанію JBS, повинна розшукувати і притягати кіберзлочинців до відповідальності.

Про це американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив у четвер, 3 червня, в інтерв'ю CNN.

"Я вважаю, що будь-яка країна зобов'язана зробити все можливе, щоб знайти ці угруповання і притягнути їх до відповідальності, зокрема в разі нападу на Colonial Pipeline", - зауважив він.

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За словами Блінкена, керівництво відповідального за напад угрупування перебуває в Росії, а тому Кремль "зобов'язаний зробити так, щоб це не продовжувалося".

"Нам також потрібно, щоб країни по всьому світу взяли на себе зобов'язання, а потім виконали їх, щоб не приховувати злочинні підприємства, які беруть участь в цих нападах, а, навпаки, розшукувати їх, зупиняти і притягати до відповідальності", - додав Блінкен.

Тим часом одна з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS заявила, що всі її заводи готові відновити роботу після масштабної кібератаки 30 травня.

"Завдяки самовідданості наших ІТ-фахівців, наших операційних груп, консультантів з кібербезпеки та інвестицій, які ми вклали в наші системи, JBS USA і Pilgrim's змогли швидко оговтатися від цієї атаки", - висловився генеральний директор JBS USA Андре Ногейра.

За його словами, зловмисники "так і не змогли отримати доступ до наших основних систем, що значно знизило потенційні збитки".

Як повідомлялося, у вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки.

Хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

Як заявили у ФБР, за злом відповідає пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

У Білому домі вже пообіцяли порушити це питання під час саміту президента США Джо Байдена з лідером РФ Володимиром Путіним в Женеві.

У травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з’явилося повідомлення із наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

Оператор згодом підтвердив, що заплатив 4,4 мільйона доларів групі хакерів, які зламали його комп'ютерні системи. Новини світу: у ФБР заявили, що російські хакери здійснили напад на підприємство JBS

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