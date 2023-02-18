Близнюк Чумацького Шляху: вчені знайшли нову галактику

Нову галактику вирішили назвати Бенгальський Вогонь, бо навколо неї помітили майже двадцять блискучих кулястих скупчень.

За допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономи виявили галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції.

Про це пише Science Alert.

Нову галактику назвали Бенгальський Вогонь — навколо неї помітили близько двох десятків блискучих кулястих скупчень.

Знімки "Джеймса Вебба" свідчать, що Бенгальський Вогонь існував, коли Всесвіту було лише чотири мільярди років. Це означає, що ця галактика, як і Чумацький Шлях, почала формуватися дуже давно.

Якщо Бенгальський Вогонь повторить долю Чумацького Шляху, тобто буде поглинати інші галактики, то приблизно за девʼять мільярдів років він може стати дуже схожим на нашу галактику. Це відкриття допоможе астрономам зрозуміти, як колись розвивався Чумацький Шлях.

Нагадаємо, японські вчені стверджують, що недалеко від центру Чумацького Шляху їм вдалося виявити ознаки існування незвичайної чорної діри, що є ланкою в еволюції цих об'єктів, якої бракувало.

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