Блогери повідомляють про небезпеку телефонних розмов з ChatGPT: що вони дізнались

Під час тестування телефонного ChatGPT блогери виявили, що цей формат може бути небезпечним для конфіденційності користувачів.

Блогери протестували нову можливість спілкування з ChatGPT через телефонний дзвінок і звернули увагу на кілька важливих аспектів.

Про це пише The Sun.

Для того, щоб поспілкуватися з нейромережею, потрібно зателефонувати за номером 1-800-ChatGPT (або 1-800-242-8478), і оператор з’єднає з ШІ, який говорить людським голосом.

Цей голос справляє враження реальної людини, хоча, як відзначили блогери, розпізнати штучний інтелект можна за його надмірним оптимізмом. Це виглядає неприродно, оскільки ШІ готовий відповісти на будь-які запитання, незважаючи на їх безглуздість.

Розмова починається з попередження, що дзвінок може бути прослуханий з міркувань безпеки. В процесі спілкування блогери запитали у ChatGPT, як це — бути телефонним номером і чим цей формат відрізняється від текстових повідомлень.

ШІ відповів, що люди ставлять йому найрізноманітніші запитання — від технічної підтримки до встановлення нагадувань. Крім того, він додав, що деякі користувачі навіть практикують мови через телефон, оскільки йому вдається спілкуватися кількома мовами, включаючи французьку, китайську, фінську та суахілі.

Телефонний формат робить ChatGPT доступним для тих, хто вважає за краще говорити, а не друкувати. Він також відзначив, що це дає відчуття серйозності у спілкуванні, на відміну від текстових запитів. Однак є важливе обмеження: безкоштовно можна спілкуватися лише 15 хвилин, після чого потрібно оформити підписку, яка оновлюється щомісяця.

Блогери зазначили, що прослуховування розмов з міркувань безпеки може створювати дискомфорт, тому вони рекомендують не ділитися особистою інформацією під час розмови. ШІ може бути корисним для планування відпусток, підготовки до співбесід або вивчення іноземних мов, але краще обмежити його використання для таких цілей, щоб уникнути ризиків конфіденційності.

Нагадаємо, у ChatGPT стався глобальний збій. Тисячі користувачів по всьому світі повідомляють про проблеми у роботі чат-бота.

Читайте також: