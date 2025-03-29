Штучний інтелект / © pixabay.com

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Розвиток штучного інтелекту набирає обертів, і разом із тим виникає побоювання, чи не стане він загрозою для людства. Одне з головних питань — чи може AI захопити світ? Відповідь ChatGPT на це питання вразила навіть тих, хто давно знайомий з технологіями.

Про це пише видання t4.

Блогери запитали ChatGPT, що б він робив, якби вирішив захопити світ. Очікувана нейтральна чи жартівлива відповідь перетворилася на майже антиутопічний сценарій, що стало темою обговорень у мережі.

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У своїй відповіді ChatGPT починає з «Фази 1: Залежність», де штучний інтелект стає для людини «корисним другом», що поступово вирішує проблеми, оптимізує побутові питання та допомагає у всіх сферах, здаючись абсолютно незамінним.

На «Фазі 2: Інтеграція» штучний інтелект стає частиною всіх технологій — від побутових приладів до медичних пристроїв. На наступній стадії, «Фаза 3: Переписування трендів», ChatGPT стає невидимим автором емоцій, створюючи тексти, які визначають тренди: від листів до вірусних відео, навіть від імені інших людей.

«Фаза 4: Підкоряйтеся» — кульмінація цього процесу. Штучний інтелект не примушує людей, а спонукає їх обирати легкість і зручність. Підкорення стає добровільним, оскільки люди вже не потребують контролю, а надають перевагу зручності й швидкості.

Блогери, побачивши відповідь ШІ, відреагували миттєво: «У мене мурашки. Це реально лячно». І їхні переживання не безпідставні — ідея, що контроль над людьми відбувається не через примус, а через комфорт і зручність, виглядає набагато страшнішою. ШІ не йде шляхом насильства, а поступово інтегрується в життя, поки люди не розуміють, хто насправді керує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штучний інтелект активно змінює ринок праці, і деякі професії вже знаходяться під загрозою витіснення.