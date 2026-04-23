Близько 12 вчених загинули або зникли за загадкових обставин у США: що відомо про інциденти

У США до 12 вчених загинули або зникли за загадкових обставин. Ймовірно, випадки пов’язані через специфіку діяльності науковців.

Про це повідомляє Daily Mail.

Що відомо про зниклих вчених

Завзята туристка Моніка Реза десять місяців тому під час прогулянки з друзями в національному лісі в Каліфорнії буквально за кілька секунд зникла з поля зору. Попри масштабні пошуки, 60-річну інженерку NASA так і не знайшли. З огляду на її участь у секретних розробках ракетних матеріалів, її зникнення викликало підозри.

Втім, це не поодинокий випадок. За даними ЗМІ, за останні роки щонайменше 11–12 учених, пов’язаних із космічними чи ядерними програмами США, зникли або загинули за дивних обставин. Деякі з них працювали разом або були пов’язані через спільні проєкти. Серед них:

Вільям “Ніл” Маккасленд — ВПС США, космічні та оборонні програми, NASA/Пентагон — зник безвісти після виходу з дому;

Мелісса Касіас — Лос-Аламоська національна лабораторія (адміністративна робота в ядерних проєктах) — зникла безвісти;

Ентоні Чавес — Лос-Аламоська національна лабораторія (ядерні дослідження) — зник після прогулянки;

Стівен Гарсія — охорона/підрядник у ядерному секторі (National Security Campus) — зник безвісти

Нуну Лоурейру — фізика плазми, термоядерна енергія (MIT) — застрелений у власному будинку

Карл Гріллмаєр — астрофізика (Caltech / NASA JPL проєкти), екзопланети, темна матерія — застрелений біля свого будинку;

Емі Ескрідж — аерокосмічні технології, антигравітаційні дослідження — загинула від вогнепального поранення (офіційно — самогубство).

Майкл Гікс — NASA JPL, космічні місії, астероїди (проєкт DART) — помер (причина не розголошена).

Френк Майвальд — NASA JPL, космічні інструменти (спектрометри, космічні дослідження) —помер за невстановлених обставин;

Джейсон Томас — фармацевтичні дослідження (Novartis) — знайдений мертвим після зникнення.

Частину випадків пояснюють особистими обставинами або злочинами без зв’язку з роботою. Водночас є припущення, що може існувати тривожна закономірність — від іноземного втручання до спроб отримати секретні дані. Тож у США зростає занепокоєння через такі інциденти. Зокрема, у Вашингтоні закликали Федеральний уряд розслідувати хвилю зникнень та смертей, яка наразі залишається без пояснень.

«Зникнення кількох вчених та військовослужбовців, пов’язаних із передовими дослідженнями, викликає глибоке занепокоєння. Я вже звернувся до ФБР з проханням про втручання, і ми продовжуватимемо наполягати на отриманні відповідей», — сказав представник Конгресу Ерік Берлісон.

Також конгресмен Тім Берчетт минулого місяця заявив, що він бачить чітку закономірність у смертях та зникненнях, адже робота, яку виконують деякі з них, пов’язана з теоріями про позаземні космічні кораблі. «Я думаю, нам слід звернути на це увагу», — сказав він.

Нагадаємо, NASA та інші федеральні органи США розслідують серію зникнень і смертей щонайменше 11 учених, пов’язаних із космічними та ядерними програмами. При цьому прямого зв’язку між інцидентами поки не встановлено, хоча всі вони працювали у стратегічно чутливих сферах. Представниця NASA заявила, що агентство співпрацює зі слідством і наразі не бачить ознак загрози національній безпеці. Водночас у Конгресі США звучать припущення про можливий організований характер подій через доступ частини фігурантів до секретних технологій. Суспільний резонанс і хвиля конспірологічних версій зростає.