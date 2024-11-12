"Бобровий" Місяць у листопаді: як і коли можна побачити яскраву суперповню

15 листопада відбудеться останній, четвертий Супермісяць 2024 року, коли освітленість Місяця досягне 100%.

Про це пише Live Science.

Супермісяць виникає через еліптичну орбіту Місяця, коли він наближається до своєї найближчої точки до Землі – перигею. Коли повний Місяць знаходиться на відстані 90% від цієї точки, він стає Супермісяцем. Листопадовий повний Місяць часто називають "Бобровим", адже в цей час бобри будують зимові греблі. Також його називають Морозним, Сніговим або Замерзлим Місяцем.

Супермісяць виникає, коли Місяць наближається до найменшої відстані до Землі – перигею. Коли він знаходиться на відстані 90% від цієї точки, то стає Супермісяцем. Листопадовий повний Місяць отримав назву "Бобровий" через те, що саме в цей час бобри будують зимові греблі. Крім того, він має інші назви – Морозний, Сніговий та Замерзлий Місяць.

Офіційно повний Місяць відбудеться 15 листопада о 16:28 за східним часом (21:28 UTC), але найкраще його спостерігати під час сходу Місяця на сході, незабаром після заходу Сонця. Однак у Північній Америці Місяць зійде значно раніше заходу Сонця, тому найкращий час для спостереження буде 16 листопада, коли Місяць підніметься через 20-30 хвилин після заходу Сонця.

У ніч на 15 листопада біля Бобрового Місяця можна побачити яскраве скупчення зірок Плеяди в його нижньому лівому куті, а 16 листопада вони будуть у верхньому правому куті.

Для спостереження за Місяцем не потрібні оптичні прилади, але біноклі та телескопи допоможуть побачити деталі на його поверхні.

Нагадаємо, вчені висунули нову шокувальну теорію походження Місяця.

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