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- Наука та IT
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Бобровий місяць 2026 року — неймовірні фото з усього світу
Бобровий місяць 24 листопада зібрав сотні фотографів по всій планеті.
Листопадовий повний місяць, відомий як Бобровий місяць, сягнув піку своєї яскравості 24 листопада 2026 року.
Супермісяць виникає тоді, коли повний Місяць збігається з моментом його найбільшого наближення до Землі на еліптичній орбіті — точкою, що називається перигеєм. У момент найбільшого зближення із Землею повний Місяць може здаватися на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж тоді, коли він перебуває найдалі від нашої планети.
ТСН.ua пропонує подивитися фото Бобрового місяця з різних куточків світу.
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