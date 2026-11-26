Цього разу Місяць був більшим на 14% та на 30% яскравішим / © Associated Press

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Листопадовий повний місяць, відомий як Бобровий місяць, сягнув піку своєї яскравості 24 листопада 2026 року.

Супермісяць виникає тоді, коли повний Місяць збігається з моментом його найбільшого наближення до Землі на еліптичній орбіті — точкою, що називається перигеєм. У момент найбільшого зближення із Землею повний Місяць може здаватися на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж тоді, коли він перебуває найдалі від нашої планети.

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ТСН.ua пропонує подивитися фото Бобрового місяця з різних куточків світу.

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Німеччина / © Associated Press

Греція / © Associated Press

Німеччина / © Associated Press

США / © Associated Press

Нью-Йорк / © Associated Press

Ліван / © Associated Press

Ліван / © Associated Press

Таїланд / © Associated Press

Туреччина / © Associated Press

Ватикан / © Associated Press

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