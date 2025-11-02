ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Бобровий супермісяць: коли спостерігати унікальне явище

На початку листопада 2025 року над Землею зійде Боброва повня. Листопадова повня досягне свого піка о 14:30 за київським часом.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Бобровий місяць цьогоріч настане 5 листопада, у середу

Бобровий місяць цьогоріч настане 5 листопада, у середу / © Associated Press

5 листопада у небі можна буде побачити перший супермісяць року. Це найближча повня від лютого 2019 року.

Про це повідомляє «Ми — Україна».

За даними AstroPixels, Місяць наблизиться до Землі на відстань 356 980 км.

Супермісяць настає, коли місяць досягає перигею, або найближчої до нашої планети точки, завдяки чому він здається більшим і повнішим.

Наступний супермісяць можна буде побачити в грудні.

Як повний Місяць впливає на людину

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Раніше повідомлялося, що 5 листопада о 15:19 (gmt+2) відбувається повня у Тельці — момент, коли Місяць досягає своєї максимальної повноти, підсвічуючи не лише нічне небо, а й внутрішні ландшафти нашого життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
