Бобровий супермісяць: коли спостерігати унікальне явище
На початку листопада 2025 року над Землею зійде Боброва повня. Листопадова повня досягне свого піка о 14:30 за київським часом.
5 листопада у небі можна буде побачити перший супермісяць року. Це найближча повня від лютого 2019 року.
Про це повідомляє «Ми — Україна».
За даними AstroPixels, Місяць наблизиться до Землі на відстань 356 980 км.
Супермісяць настає, коли місяць досягає перигею, або найближчої до нашої планети точки, завдяки чому він здається більшим і повнішим.
Наступний супермісяць можна буде побачити в грудні.
Як повний Місяць впливає на людину
Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.
Раніше повідомлялося, що 5 листопада о 15:19 (gmt+2) відбувається повня у Тельці — момент, коли Місяць досягає своєї максимальної повноти, підсвічуючи не лише нічне небо, а й внутрішні ландшафти нашого життя.