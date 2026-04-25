Бобри захоплюють Арктику: як тварини змінюють північні річки та озера

Бобри масово переселяються все далі на північ через глобальне потепління

Протягом останніх вісімнадцяти років у канадській Арктиці науковці фіксують стрімке поширення бобрів, які масово будують дамби та хатки вздовж місцевих річок і озер. Дослідники з’ясували, що міграція цих тварин стала можливою завдяки підвищенню температури в регіоні на понад три градуси, що сприяло розростанню чагарників, необхідних гризунам для харчування та будівництва.

Про те, як саме вчені реконструювали хронологію появи цих тварин за допомогою слідів від укусів на гілках та супутникових знімків, розповідає Earth.com.

Читання історії по згризених гілках

Оскільки ніхто не зафіксував точної дати появи перших бобрів у тундрі, команді науковців довелося буквально читати минуле з самого ландшафту. Фахівці використали метод дендрохронології: вони вивчали кільця росту на невеликих кущах верби та вільхи, які гризуни зрізали для своїх потреб. Проаналізувавши 94 зразки згризених рослин уздовж 130-кілометрової ділянки місцевого шосе, дослідники встановили, що найперші сліди активності бобрів на півночі датуються 2008 роком.

«Бобри ефективно вписують свою історію в ландшафт кожним зрізаним кущем і кожним ставком, який вони створюють, перегороджуючи струмки», — пояснила докторка Джорджія Хоул.

Дані, отримані з рослин, ідеально збіглися з аналізом супутникових знімків починаючи від 1984 року. Статистичні моделі зафіксували раптове розширення площі поверхневих вод саме в ті роки, коли на гілках з’являлися найінтенсивніші сліди від укусів.

Вплив на екосистему та місцевих жителів

Будівельна діяльність бобрів призводить до швидких і масштабних змін у навколишньому середовищі, що викликає серйозне занепокоєння серед корінних громад регіону. Трансформація річок та озер безпосередньо впливає на популяції риб, що, своєю чергою, загрожує традиційному способу життя та промислам місцевого населення.

Автори дослідження підкреслюють, що разом з подальшим потеплінням Арктики присутність цих гризунів лише зростатиме. Проте розроблений вченими метод дозволить і надалі відстежувати ці екологічні зміни, що допоможе місцевим громадам та владі краще адаптуватися до нових умов і приймати зважені рішення щодо захисту північної природи.

