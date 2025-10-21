"Бог хаосу" летить до Землі: чи вдарить астероїд Апофіс по планеті

Астероїд / © Pixabay

Анімація, що показує небезпечне наближення гігантського астероїда Апофіс до Землі, стрімко поширюється у соцмережах та викликає занепокоєння. Вже 13 квітня 2029 року цей космічний камінь пролетить рекордно близько до нас. У NASA дали остаточний прогноз, чи варто людству готуватися до катастрофи.

Про це пише IFS science.

У мережі, зокрема на сторінці Cosmoknowledge у Facebook, з’явилося відео, що моделює траєкторію астероїда 99942 Апофіс. На кадрах його шлях пролягає тривожно близько до нашої планети. Це викликало значний інтерес та нову хвилю розмов про можливий кінець світу.

За прогнозами NASA, 13 квітня 2029 року Апофіс справді наблизиться до Землі на відстань всього 32 000 кілометрів. Щоб зрозуміти масштаб: це ближче, ніж орбіти деяких геостаціонарних супутників.

Ба більше, астероїд буде настільки яскравим, що мешканці Східної півкулі (частини Європи, Африки та Азії) зможуть побачити його неозброєним оком — як яскраву зірку, що рухається небом.

Попри те, що 32 000 км — це мізерна відстань за космічними мірками, астрономи абсолютно спокійні. У 2021 році Апофіс вже пролітав повз Землю, і вчені використали цей момент для проведення потужних радіолокаційних спостережень, щоб надточно розрахувати його орбіту.

До цього NASA припускало мізерну ймовірність зіткнення наприкінці століття, але нові дані повністю це виключили.

«Зіткнення у 2068 році більше не є можливим, і наші розрахунки не показують жодного ризику зіткнення принаймні протягом наступних 100 років», — заявив Давіде Фарноккіа з Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA.

Апофіс, названий на честь єгипетського бога-змія, що уособлював хаос і прагнув поглинути Сонце, стане унікальною можливістю для науки. NASA планує використати цей близький проліт, щоб детально вивчити космічне тіло.

До астероїда буде спрямовано космічний апарат OSIRIS-APEX (той самий, що раніше доставив на Землю зразки з астероїда Бенну). Тож, замість катастрофи, 2029 рік подарує людству безцінні наукові дані про одного з найцікавіших космічних «сусідів».

Дата публікації 11:37, 21.10.25

