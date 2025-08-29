ТСН у соціальних мережах

Боги, яким поклонялись 3000 років тому: в Перу знайшли рідкісну фреску доінкського періоду

Археологи виявили в Перу унікальну різнокольорову фреску, яка датується доінкським періодом і зображує риб, зірок та міфологічних істот.

Розкопки в Перу

В Перу знайшли фреску віком 3000 років

На північно-західному узбережжі Перу археологи виявили унікальну різнокольорову фреску, вік якої становить 3000 років. Вона датується Формаційним періодом (2000–1000 рр. до н.е.), коли в регіоні виникли перші складні суспільства.

Про це пише Live Science.

На фресці збереглися сині, жовті, червоні та чорні фарби, а також зображення риб, зірок та міфологічних істот.

«Образи, декоративні техніки та винятковий стан збереження роблять це справді безпрецедентним відкриттям у регіоні», — заявила Сесілія Маурісіо, археолог з Папського католицького університету Перу, яка знайшла фреску.

Фреска має майже 6 метрів у довжину та 2,9 метра у висоту. За словами Маурісіо, на її південній частині зображено великого птаха з розпростертими крилами, можливо, орла або сокола, а на північній — рослини, зірки та фігури, схожі на шаманів.

Знахідка була зроблена на археологічній ділянці Уака-Йоланда, яка, ймовірно, була заселена одночасно з Чавіном-де-Уантаром, великим ритуальним центром в Андах до народження імперії інків. На відміну від фресок, знайдених у Чавіні, ця фреска відображає унікальну прибережну художню традицію, включаючи зображення риб та рибальських сіток.

Оскільки Уака-Йоланда не є офіційно захищеною археологічною пам’яткою, дослідники закликають Міністерство культури Перу та інші організації зберегти об’єкт, щоб захистити це рідкісне вікно у минуле.

Нагадаємо, археологи виявили в Перу стародавнє місто Пеніко, що проливає світло на цивілізацію Караль. Вік міста становить близько 3500 років.

