Богиня світанку ранього всесвіту: телескоп Вебба побачив одну з найдавніших наднових

Еос. Фото: Coulter et al. / JWST

Космічний телескоп James Webb Space Telescope зафіксував одну з найдавніших відомих наднових у Всесвіті — вибух масивної зірки, що стався приблизно через 1 мільярд років після Великого вибуху. Об’єкт отримав назву Eos — на честь богині світанку з давньогрецької міфології.

Про це повідомило видання Live Science.

Знімки наднової II типу були зроблені 1 вересня та 8 жовтня 2025 року. Дослідники пояснюють: спостерігати окремі зірки з раннього Всесвіту майже неможливо через величезні відстані. Але наднові, що виникають під час колапсу масивних зірок, яскраві настільки, що стають помітними навіть на тлі цілих галактик.

Щоб зафіксувати далеку наднову, команда використала гравітаційне лінзування — ефект, коли масивні об’єкти викривляють простір-час і посилюють світло джерел, що лежать за ними. Саме так вченим і вдалося роздивитися Еос.

Спалах був багатим на водень, а його середовище майже не містило важчих елементів. За розрахунками дослідників, попередниця наднової мала менш ніж 10% «важчих металів» від рівня Сонця. Такий хімічний склад підтверджує, що зірка належала до дуже раннього покоління, яке сформувалося до того, як Всесвіт збагатився важкими елементами.

Аналіз ультрафіолетового випромінювання показав: Еос є надновою типу II-P — її яскравість довго тримається на сталому рівні, перш ніж почати згасати. Дослідники припускають, що телескоп зафіксував об’єкт на завершальних етапах цього «плато».

Поки що не ясно, наскільки характеристика Еос типовою для масивних зірок тієї епохи. Для висновків ученим потрібно більше прикладів наднових раннього Всесвіту.

Науковці зазначають, що такі спостереження допоможуть краще зрозуміти, як формувалися перші зірки, як вони поширювали важкі елементи — основи для подальшого життя — та як змінювалися галактики протягом мільярдів років.

