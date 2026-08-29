Боялися її навіть після смерті: археологи знайшли моторошне поховання у Польщі

Загадкова могила у Польщі. Фото: Полінський та ін., J. Archaeol. Sci. Rep. , 2026

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Археологи розкрили нові подробиці незвичайного поховання XVII століття, виявленого у польському місті П’єнь. Молоду жінку поховали із замком на пальці ноги, а згодом її могилу, ймовірно, порушили та поклали на шию серп. Дослідники вважають, що такі практики мали захищати живих від померлих, яких вважали небезпечними.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Незадокументоване кладовище археологи виявили 2022 року. Воно розташовувалося далеко від церкви чи каплиці, а тому, як припускають науковці, могло бути неосвяченим місцем поховання. У XVII столітті на таких територіях могли ховати людей, яких з різних причин не допускали до звичайних кладовищ, зокрема самогубців, єретиків, чужинців, волоцюг, нехрещених дітей, а також тих, хто загинув за незвичайних або трагічних обставин.

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Серед кількох десятків поховань особливу увагу дослідників привернула так звана «могила 75». Аналіз останків показав, що в ній лежала дівчина або молода жінка, яка померла у віці приблизно 17–19 років. Встановити причину її смерті науковцям не вдалося.

Генетичні дані вказують на можливе скандинавське походження жінки по материнській лінії, хоча вона могла народитися та вирости на території Польщі. Водночас знахідки у могилі свідчать про її доволі високий соціальний статус: біля голови збереглися рештки шовкової шапочки, оздобленої золотими та срібними нитками.

Попри це, поховання містило одразу дві незвичайні деталі. На великому пальці лівої ноги жінки був закріплений трикутний замок. На думку дослідників, він мав символічно не дозволити їй повернутися до живих.

Загадкова могила у Польщі. Фото: Полінський та ін., J. Archaeol. Sci. Rep. , 2026

Однак археологічні дані свідчать, що після поховання могилу могли відкрити знову. Ймовірно, саме тоді на шию померлої поклали серп лезом донизу. Такі дії науковці називають антидемонічними практиками — вони мали захищати живих від людей, яких після смерті вважали потенційно небезпечними.

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Серпи та замки раніше знаходили і в інших польських похованнях, однак поєднання обох засобів в одній могилі трапляється рідко.

Чому саме молода жінка викликала настільки сильний страх, достеменно невідомо. Дослідники припускають, що значення могли мати обставини її смерті, походження, хвороба, поведінка за життя або інші фактори, які неможливо встановити за археологічними матеріалами.

Науковці також припускають, що після смерті жінки місцеві мешканці могли пов’язати з нею хвороби, голод чи інші нещастя. Саме це могло стати причиною повторного втручання у поховання та появи серпа на її шиї.

Нагадаємо, раніше в Єрусалимі міжнародна команда археологів успішно завершила масштабні розкопки під Храмом Гробу Господнього та виявила стародавній ландшафт, який ідеально збігається з текстами Нового Заповіту щодо місця поховання Ісуса Христа.

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