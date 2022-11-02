Британець вирощує вдома "найнебезпечнішу рослину у світі", яка може призвести до самогубства

Британець виростив у своєму домі "найнебезпечнішу рослину у світі", незважаючи на те, що вона має настільки сильне жало, що може призвести не лише до місяців болю, а й до самогубства.

Про це пише LADbible.

49-річний Деніел Емлін-Джонс визнає, що не хоче, щоб його вважали "божевільним", та каже, що вирощує чагарник гімпійський "дуже безпечно".

Він запевняє, що рослина зберігається в безпечному місці в клітці, позначеній знаком "небезпека", який попереджає: "Контакт шкіри з листям або стеблами, навіть незначний, призведе до болісного болю".

У ньому також містяться поради щодо можливого "лікування", додаючи: "У разі укусів не тріть. Нанесіть 3-відсоткову соляну кислоту на 30 хвилин, а потім видаліть волосся за допомогою воскових смужок".

Схожий на кропиву чагарник, який також відомий як чагарник гімпійський або "австралійське пекуче дерево", вважається здатним завдати укусу, схожого на "обпік гарячою кислотою та вдар струмом одночасно", що має допомогти дати певне уявлення про те, наскільки це може бути боляче.

Емлін-Джонс сказав, що хоче підвищити інтерес до рослин, вирощуючи унікальну фауну, навіть якщо це включає в себе чагарник, який відомий як найотруйніша рослина у світі.

Рослина, яку можна знайти в тропічних лісах Австралії та Малезії, відноситься до сімейства Кропивові.

Вперше його виявили на батьківщині в Австралії, коли 1866 року вжалили коня інспектора – тварина збожеволіла, а потім померла "протягом двох годин".

Якщо до них доторкнутися хоча б на секунду, крихітні голки рослини, схожі на волосся, викликають у жертви відчуття печіння, причому біль посилюється протягом наступних 20-30 хвилин, перш ніж продовжуватись тижнями або місяцями. Люди також повідомляли про напади чхання, алергію, великі червоні висипання та набрякання кінцівок.

Нагадаємо, що американські дослідники з'ясували, що сині кити споживають до 10 мільйонів шматочків мікропластику щодня.