Британські вчені заявили про втрату через коронавірус 28 мільйонів років життя: дослідження

Британські вчені заявили про втрату через коронавірус 28 мільйонів років життя: дослідження

Рекордсменом за кількістю втрачених потенційних років життя (YLL) виявилася Росія.

Вчені з Оксфордського університету заявили про 28 мільйонів втрачених внаслідок COVID-19 потенційних років життя (YLL) у 37 країнах світу.

Про це із посиланням на відповідне дослідження, опубліковане в медичному журналі BMJ, повідомляє The Guardian.

Експерти, вимірявши кількість летальних випадків та вік померлих, виявили, що "поряд зі значним скороченням тривалості життя в більшості країн різко зросла кількість років, втрачених внаслідок передчасної смерті".

Доктор Назрул Іслам з Оксфордського департаменту охорони здоров'я Наффілда, який керував дослідженням, сказав, що він та його команда були "шоковані" результатами.

"Нам довелося зупинитися в якийсь момент, щоб все обдумати, - сказав Іслам, який сам втратив через COVID-19 родичів та колег. - Ніщо в моєму житті так не шокувало мене, як пандемія".

Використовуючи показник YLL, міжнародна група дослідників оцінила зміни в очікуваній тривалості життя та додаткових роках життя, втрачених з усіх причин у 2020 році.

Вони порівняли тривалість життя і кількість втрачених років в 2020 році з очікуваними на основі історичних тенденцій у період від 2005 до 2019 року в 37 країнах з доходом вищим за середній і з високим рівнем доходу.

Виявилося, що у 2020 році очікувана тривалість життя чоловіків і жінок знизилася у всіх країнах, за винятком Нової Зеландії, Тайваню та Норвегії, де спостерігалося зростання очікуваної тривалості життя, а також Данії, Ісландії та Південної Кореї, де немає свідчень щодо зміни цих показників.

Найбільше скорочення тривалості життя в роках зафіксували в Росії (-2,33 у чоловіків та -2,14 у жінок), США (-2,27 у чоловіків та -1,61 у жінок) та Болгарії (-1,96 у чоловіків та -1,37 у жінок).

А найбільша кількість втрачених років життя на 100 тисяч осіб була в Росії (7 020 у чоловіків та 4 760 у жінок), Болгарії (7 260 у чоловіків та 3 730 у жінок) та Литві (5 430 у чоловіків та 2 640 у жінок).

Дослідники пояснили, що розуміння всього впливу найсерйознішої кризи громадської охорони здоров'я за сторіччя вимагає не лише підрахунку додаткових смертей, а й аналізу того, наскільки передчасними вони були.

Водночас вони зазначили, що справжня кількість жертв, ймовірно, буде ще вищою, оскільки вони не включили у дослідження більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки через відсутність даних.

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