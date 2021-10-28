Британські вчені заявили, що хворі COVID-вакциновані є не менш заразними за нещеплених

Британські вчені заявили, що хворі COVID-вакциновані є не менш заразними за нещеплених

Науковці проаналізували дані понад двох сотень людей, члени сімей яких заразилися COVID-штамом "Дельта".

Після захворювання на COVID-19 вакциновані від коронавірусу пацієнти можуть заразити близьких із такою ж ймовірністю, як і нещеплені інфіковані.

Про це із посиланням на оприлюднене в журналі Lancet дослідження Імперського коледжу Лондона і Агентство з безпеки здоров'я Великої Британії (HSA) повідомляє The Guardian.

Зазначається, що науковці проаналізували дані 204 побутових контактів 138 осіб, інфікованих COVID-штамом "Дельта". Понад дві сотні учасників дослідження, після виявлення захворювання в одного з членів їхньої сім'ї, щодня впродовж двох тижнів здавали тест на коронавірус.

У підсумку, 53 людини заразилися. Водночас 31 із них був повністю вакцинованим, а ще 15 - не мали жодного щеплення.

"Дослідження показало, що, хоча вакцинація проти COVID-19 має вирішальне значення для запобігання важким захворюванням і смерті, навіть повністю щеплені люди заражаються вірусом і передають його далі'', - вказали експерти.

Зауважується, що домогосподарства є ключовим місцем передачі коронавірусу. "Тривалі щоденні контакти з інфікованою людиною пов'язані з підвищеним ризиком зараження вірусом", - йдеться у матеріалі.

Водночас повністю вакцинований контакт має близько 25% ймовірності заразитися вірусом від інфікованого члена сім'ї, тоді як нещеплений контакт - близько 38%.

"На подив, ми виявили, що вже через три місяці після отримання другої дози вакцини ризик зараження був вищим, ніж після нещодавній вакцинації, - додали автори дослідження. - Це говорить про те, що захист, викликаний вакциною, слабшає приблизно через три місяці після другої ін'єкції".

Втім, експерти наголошують на важливості вакцинації і ревакцинації, зазначаючи, що нещеплені люди не можуть покладатися на імунітет тих, хто повністю вакцинований. І якщо повністю вакциновані люди заразяться, вони залишаться захищеними від тяжких хвороб та смерті та, як правило, матимуть лише легкий перебіг.

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