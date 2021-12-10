Броньований та з "ломакою" замість хвоста: вчені знайшли новий вид динозавра (фото)

Динозавр був невеликим та мав потужний хвіст.

Дослідники виявили близько 80% скелета динозавра, який мешкав у Патагонії (Чилі), приблизно 74 млн років тому.

Про це пише News Trust.

Четверонога травоїдна істота, названа Stegouros elengassen, є яскравим прикладом ранньої гонки озброєнь, яка розвинулася в епоху динозаврів і почалася заради виживання.

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Це відкриття також проливає світло на еволюцію цікавої групи танкоподібних динозаврів, так званих анкілозаврів. S. elengassen жив на території, яка наразі є найпівденнішим краєм Південної Америки, в крейдяний період наприкінці епохи динозаврів.

S. elengassen був невеликим у порівнянні з іншими броньованими динозаврами – всього близько 2 метрів завдовжки. Також він мав схожий на дзьоб рот, а його спина та боки були вкриті кістяними структурами, які служили бронею.

Хвіст динозавра відрізнявся не тільки унікальним видом і потужністю, але й тим, що він був відносно коротким, з меншою кількістю хребців, ніж в інших броньованих динозаврів.

"Відкриття нового типу "хвостової зброї" у броньованих динозаврів стало величезним сюрпризом для нашої команди", — зазначив провідний автор дослідження, палеонтолог Серхіо Сото з Чилійського університету.

Associated Press

Нагадаємо, новий вид динозаврів знайшли в Бразилії. Йому може бути близько 70 млн років.

Вченим вже вдалося з'ясувати, що вони були хижаками. Ці створіння завдовжки у 5 метрів пересувалися на двох задніх лапах, мали короткі передні лапи і дуже міцний хвіст.

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