Британська Атлантида: дайвери знайшли місто, поглинуте морем 700 років тому

Дайвери знайшли 25 загадкових об’єктів на морському дні / © Фото з відкритих джерел

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Приблизно за 400 метрів від узбережжя Кромера у графстві Норфолк дайвери-волонтери зафіксували 25 об’єктів штучного походження. Вони можуть бути залишками Шипдена — середньовічного поселення, яке поступово поглинуло Північне море у XIV столітті.

Про це пише Daily Galaxy.

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Місто з портом і двома церквами зникло під водою

Шипден згадується в Книзі Страшного суду — переписі земель і населення Англії, складеному 1086 року. Тоді в поселенні мешкали 117 людей, були порт, садиби, луки та дві церкви. Місцеві жителі займалися рибальством і торгівлею.

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Упродовж наступних століть берегова ерозія, шторми та підвищення рівня моря поступово руйнували поселення. Частину цвинтаря змило вже до 1334 року, а до 1400-го Шипден остаточно опинився під водою. На його місці залишилося морське дно, під яким досі можуть ховатися фундаменти будівель.

Церкву шукають, а легенда про дзвін опинилася під сумнівом

Найбільше дослідників цікавить церква Святого Петра. За місцевою легендою, її вежа збереглася на морському дні, а церковний дзвін нібито можна почути під час штормів. Кам’яне утворення неподалік Кромера навіть отримало назву Church Rock — «Церковна скеля».

Однак дайвери не знайшли споруди, яку можна було б упевнено ідентифікувати як церкву. Одна з версій полягає в тому, що Church Rock — це залишки середньовічних берегозахисних укріплень, а справжній храм розташований далі на північний захід. Знахідки дослідники зіставляють із середньовічними документами, але поки що не поспішають із висновками, зазначає BBC.

Корабельна аварія могла заплутати історію

Імовірну причину плутанини пов’язують із корабельною аварією 1888 року. Тоді паровий буксир Victoria, на борту якого перебували близько 100 пасажирів, налетів на підводну перешкоду біля Church Rock. Людей урятували місцеві човнярі, які доправили всіх на берег.

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Саме судно зняти з каміння не змогли. Зрештою британський флот підірвав його динамітом, щоб звільнити судноплавний шлях. Вибухи могли зруйнувати частину кам’яних конструкцій і змінити вигляд підводних руїн. Тому дослідники припускають, що давня аварія могла посилити плутанину навколо місця розташування церкви. Цю історію підтверджують історичні матеріали ради Норфолку.

Підводні археологічні знахідки — останні відкриття

Біля узбережжя американського штату Мен дайвери після семи років пошуків знайшли торговельне судно SS Cornwallis, яке затонуло 1944 року після атаки німецького підводного човна. Корабель пов’язаний із таємною висадкою нацистських шпигунів у США: за кілька днів до його загибелі екіпаж підводного човна висадив двох агентів на американському узбережжі. Судно пролежало на дні понад 80 років.

Іншу незвичайну знахідку зробили біля Копенгагена: археологи дослідили торговельний корабель Svælget 2, який затонув близько 600 років тому. Під піском збереглися частини корпусу, корабельне оснащення, посуд, гребені та особисті речі моряків. Особливо цінною виявилася неушкоджена середньовічна корабельна кухня, яка допомагає уявити повсякденне життя екіпажу.

А в Німеччині під час підготовки до прокладання газопроводу дайвери виявили рештки судна XVII століття. Серед знахідок були якорі, корабельне оснащення, взуття та загадковий предмет — глиняна конструкція з отворами всередині дубового блока. Археологи поки не можуть пояснити її призначення. 400-річний корабель із незвичайним артефактом залишили на місці знахідки, захистивши уламки мішками з піском.

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