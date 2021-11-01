Житловий квартал з принтеру: у США зведуть 100 будинків за допомогою 3D-друку

Поки що інформацію, де розпочнеться будівництво та яке буде планування, тримають в секреті

Технологія 3D-друку починає набирати оборотів вже і в будівельній сфері. Незабаром найбільший проєкт з 3D-будівництва 100 житлових будинків почнуть в Остіні, штат Техас.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Район, запланований в Остіні, розроблений BIG-Bjarke Ingels Group, всесвітньо відомою командою архітекторів і дизайнерів і будівельників.

Будинки, що повністю або частково надруковані на 3D-принтері, вже використовують для вирішення житлової проблеми в країнах Африки. Але найбільший у світі проєкт — район на 100 житлових будинків, буде збудований в Остіні, штат Техас, США. Поки не відомо, де саме почнуть будівництво та яке планування буде в іноваційних будинках.

Як працює 3D-друк

3D-будівництво дозволяє зводити будинки швидко, дешево та з мінімальним залученням живої робочої сили. Воно є маловідходним, порівняно з традиційною бетонною кладкою. До того ж, 3D-друк забезпечує свободу форм: такі будинки можуть мати незвично вигнуті лінії, яких неможливо досягти за традиційного будівництва.

Цей амбітний проєкт – результат співпраці між Lennar Group, що займається будівництвом будинків у США з 1954 року, та ICON, компанією з будівельних технологій. Остання відома тим, що надрукувала цілу вулицю будинків у Техасі, а також побудувала Mars Dune Alpha — середовище проживання для астронавтів NASA, щоб імітувати життя на Марсі, використовуючи свою технологію друку Vulcan.

Використовуючи запатентований будівельний матеріал під назвою Lavacrete, ICON використовує роботизовану систему, яка друкує зі швидкістю 10 дюймів на секунду, що дозволяє швидко зібрати конструкцію до купи.

Нагадаємо,китайська компанія XEV створила бюджетний електрокар Yoyo, надрукований на 3D-принтері, та презентувала для нього програму заміни акумулятора. Цей міський автомобіль має компактну за розміром батарею, якої вистачає на 150 кілометрів пробігу. Вона наповнюється від зарядної станції, а власники машини можуть власноруч замінювати акумулятор за кілька хвилин.

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