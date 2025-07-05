Будівельники в Перу були ошелешені тисячорічною знахідкою: на що вони натрапили

Археолог / © Associated Press

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В столиці Перу — Лімі — робітники, які прокладали газопровід, натрапили на унікальну археологічну знахідку: під землею на глибині близько півметра були виявлені дві мумії, які пролежали там приблизно тисячу років.

Про це пише BILD.

За інформацією археологів, знайдені останки належать до доінкської епохи культури Чанкай. Одна з мумій — хлопчик віком від 10 до 15 років, друга — молода жінка у віці від 20 до 30 років. За словами археолога Хосе Алиаги, жінка була похована в сидячій позі, з руками і ногами, зігнутими та загорнутими в поховальне полотно.

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Петер Ван Дален, декан Коледжу археологів Перу, пояснює, що на перуанському узбережжі, зокрема в районі Ліми, часто зустрічаються мумифіковані тіла, які могли бути або природно висушені у пустелі, або підготовлені за культурними традиціями. Зазвичай такі мумії захоронювали в сидячому положенні з руками біля обличчя.

© Bild

Ці знахідки підтверджують важливість регіону як центру стародавніх цивілізацій та відкривають нові можливості для вивчення культури Чанкай, що існувала приблизно між 1000 та 1470 роками нашої ери.

Нагадаємо, археологи, які працюють у Виндоланді на півночі Англії, виявили пару римських черевиків надзвичайно великого розміру — довжиною понад 30 сантиметрів, що відповідає європейському 49-му розміру. Ця унікальна знахідка викликала у дослідників зацікавленість у вивченні власників такого взуття та їх походження.

Черевики були знайдені в оборонному рові фортеці Магна-Рим, що розташована в графстві Нортумберленд. За словами головної археологині проекту Рейчел Фрейм, близько чверті всього взуття, знайденого на цій території, має подібний великий розмір, що робить цю знахідку особливою.

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