Будівельники випадково натрапили на гігантський корабель XIV століття: чим він здивував вчених

Знайдений корабель. Фото: Естонський морський музей

У центрі Таллінна під час будівництва офісної будівлі археологи натрапили на унікальну знахідку — середньовічний корабель XIV століття, який понад 660 років пролежав під землею. Вчених особливо зацікавило те, що конструкція судна частково не збігається з відомими характеристиками середньовічних кораблів того часу.

Судно виявили 31 березня 2022 року на вулиці Лоотсі, коли робітники рили котлован. Корабель знаходився на глибині близько 1,5 метра. Його розміри сягають 24,5 метра у довжину, дев’яти метрів у ширину та приблизно чотирьох метрів у висоту. В Естонському морському музеї назвали цю знахідку однією з найбільших середньовічних корабельних аварій, знайдених у Європі за останні 100 років.

Для транспортування корпус довелося розділити на чотири частини. Підготовка тривала кілька місяців, а саме перевезення корабля зайняло 13 годин. Пізніше аналіз деревини показав, що судно могли збудувати у 1360-х роках — у часи активного панування Ганзейського союзу в Балтійському та Північному морях.

Серед найцінніших артефактів, знайдених усередині, — сухий компас, який, за даними ERR, є найстарішим збереженим сухим компасом у Європі. Попри століття під водою, він досі залишається робочим.

Знайдений сухий компас. Фото: Естонський морський музей

Крім того, археологи знайшли на борту інструменти, зброю, старе шкіряне взуття та рештки двох корабельних щурів, що добре збереглися. Археолог Естонського морського музею Прііт Лятті припустив, що корабель затонув раптово, а не був навмисно покинутий.

У березні 2026 року в журналі Journal of Cultural Heritage опублікували дослідження про походження деревини, з якої збудували корабель. Науковці проаналізували річні кільця на дошках корпусу та з’ясували, що більшість дуба привезли з півночі Польщі — саме звідти часто постачали деревину для ганзейських суден. Водночас частина дощок мала інше походження: їх пов’язують із західною Литвою або околицями Таллінна. Через це дослідники припустили, що корабель могли будувати в кількох місцях або добудовувати вже в Таллінні перед першим рейсом.

Окрему увагу дослідники звернули на конструкцію судна. Деякі елементи корпусу та методи герметизації не відповідають типовим ознакам середньовічного кога, через що фахівці поки не можуть остаточно визначити тип корабля.

Наразі корпус корабля очищають і контролюють рівень вологості деревини, щоб запобігти її висиханню та появі цвілі. До роботи над реставрацією долучилися також фінські фахівці. Після завершення всіх робіт корабель планують передати до постійної експозиції Естонського морського музею.

Поблизу місця знахідки під землею також залишається ще одне судно, яке може бути навіть старішим. Археологи поки не поспішають із розкопками, сподіваючись, що в майбутньому нові технології дозволять дослідити корабель без ризику його пошкодження.

