Будівництво бази на Місяці: NASA готує сенсаційне оголошення

База на Місяці. Ілюстративне зображення / © ESA

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NASA готується оголосити ключові рішення щодо майбутнього своєї програми «Місячна база». 30 червня агентство проведе публічний віртуальний брифінг, під час якого представить нові подробиці довгострокової стратегії освоєння Місяця.

Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

Брифінг стане черговою можливістю ознайомитися з одним із найамбітніших проєктів агентства. На відміну від окремих місій, ініціатива «Місячна база» спрямована на створення постійної інфраструктури для довготривалої присутності людини на поверхні Місяця.

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У NASA наголошують, що програма передбачає не лише наукові експерименти, а й формування основи для майбутньої комерційної діяльності поза межами Землі.

Дискусію під час брифінгу очолять адміністратор NASA Джаред Айзекман та керівник програми «Місячна база» Карлос Гарсія-Галан. Вони мають представити останні технічні напрацювання та пояснити, як новий етап посадкових місій інтегрується в загальну місячну стратегію агентства.

Головним елементом заходу стане оголошення переможців чергового раунду тендерів на місячні посадкові модулі, а також презентація нових можливостей у межах програми.

NASA утримується від оприлюднення конкретних назв місій або компаній, які можуть бути залучені до реалізації проєкту. Водночас агентство підкреслює, що майбутній брифінг буде присвячений саме наступним етапам розширення досліджень місячної поверхні.

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Захід розпочнеться о 14:30 за східним часом США (тобто о 21:30 за Києвом) у вівторок, 30 червня. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі NASA, а також у соціальних мережах агентства.

Усі охочі зможуть переглянути як пряму трансляцію, так і її запис після завершення події.

Довгострокова стратегія: від Місяця до Марса

NASA визначає «Місячну базу» як довгострокову програму, спрямовану на створення стійкої інфраструктури для перебування людини на Місяці. Проєкт має на меті підтримку наукових досліджень і розвиток нових економічних можливостей у космосі.

Агентство також розглядає цю ініціативу як частину ширшої стратегії, що може стати підготовчим етапом для майбутніх пілотованих місій на Марс.

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Очікується, що брифінг 30 червня стане ключовим джерелом нової інформації щодо темпів і напрямів розвитку цієї програми.

Нагадаємо, раніше NASA представило масштабний план зі створення постійної бази на Місяці, яка за розмірами нагадуватиме ціле місто. У космічному агентстві заявляють, що проєкт може бути реалізований вже протягом найближчих шести років.

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