Будівництво дороги обернулося археологічною сенсацією: в Польщі знайшли 100 тисяч артефактів

У Люблінському воєводстві, Польща, під час будівництва швидкісної автомагістралі S17 археологи виявили понад 100 тисяч знахідок. Серед них — глиняний посуд, кам’яні та крем’яні знаряддя, неолітичні поховання і навіть кістки мамонта.

Про це повідомило видання Nauka w Polsce.

Дослідження тривають у Замойському районі в межах реалізації масштабного інфраструктурного проєкту. Йдеться про 115-кілометрову ділянку дороги від П’ясок поблизу Любліна до польсько-українського кордону. Роботи проводять за дорученням Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей Польщі (GDDKiA) під наглядом органів охорони пам’яток.

Як повідомив Польському пресовому агентству археолог Веслав Коман, такі інвестиції дають змогу досліджувати значно більші території, ніж під час стандартних розкопок. Якщо зазвичай археологи працюють на площі близько 100 квадратних метрів, то тут ділянки сягають від 0,5 до 3 гектарів. Це дозволяє чітко простежити структуру давніх поселень — розташування житлових і господарських споруд, колодязів та могильників, зокрема ранньої бронзової доби.

Перші превентивні дослідження на трасі розпочалися у листопаді 2024 року. Відтоді археологи зафіксували численні сліди поселень у районах Лабуне, Бархачова, Тарнаватки, Белжеця, Князя та Любичі Крулевської. Загалом знайдено близько 100 тисяч фрагментів кераміки, кам’яних і крем’яних знарядь, а також інші матеріали, що дають змогу аналізувати розвиток регіону в різні історичні періоди.

Знахідки охоплюють кілька епох. Серед них — залишки поселень XVIII–XIX століть, численні середньовічні цвинтарі з кремаційними похованнями, датованими рубежем VII–VIII століть, а також артефакти римського періоду II–IV століть нашої ери. За словами дослідників, слов’яни, ймовірно, з’явилися на цих територіях наприкінці VII століття.

До давніших відкриттів належать об’єкти неоліту (2500–2000 роки до н. е.) і тшцінецької культури (1700–1500 роки до н. е.). У поховальних ямах археологи виявили глиняні чаші та амфори, кам’яні сокири, наконечники списів і жорна для помелу зерна. Дослідники припускають, що ці речі клали до могил як супровід для померлих.

Окремо вирізняється знахідка кісток мамонта, яку зробили торік у Лабуні. Попередньо їх датують періодом від 100 тисяч до 12 тисяч років до нашої ери — часом існування цих тварин у плейстоцені.

«Також минулого року в місті Белжець археологи знайшли польові укріплення, в яких, серед іншого, знаходилися консерви та тюбики зубної пасти, що, найімовірніше, належали солдатам Корпусу внутрішньої безпеки. Підрозділи Корпусу внутрішньої безпеки брали участь в операції „Вісла“ та в операціях проти груп УПА у 1946 році»,

Розкопки триватимуть до завершення будівництва дороги. Наразі ще потрібно дослідити 22 ділянки, однак їх кількість може зрости. Найбільшу кількість нових знахідок очікують у районі Старого Замостя та на ділянці майбутньої об’їзної дороги Замостя.

У GDDKiA наголошують, що археологічні роботи не впливають на темпи будівництва. Після завершення досліджень усі знайдені артефакти проаналізують і передадуть до музеїв.

