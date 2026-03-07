Будівництво ЖК зупинили через сенсаційну знахідку під землею: що там було

Будівництво / © pixabay.com

Реклама

Підготовка до будівництва нового житлового комплексу в Бельгії обернулася історичним відкриттям. У місті Гент археологи виявили не лише залишки іспанського замку XVI століття, а й справжню «археологічну скарбницю» артефактів, які колись належали іспанській армії.

Про це пише Popular Mechanics.

Головною знахідкою розкопок стала фортеця, збудована за наказом імператора Карла V. Метою зведення цього укріплення було посилення влади та контроль над місцевими жителями Гента, які бунтували проти високих податків.

Реклама

Згодом замок занепав, і в XIX столітті більша частина його території була забудована житловими кварталами. Однак фрагменти фортеці збереглися глибоко під землею. Знесення старих будівель для звільнення місця під сучасні багатоквартирні будинки знову відкрило цю історичну пам’ятку світу.

За словами археолога Роббі Верворта, проведені розвідувальні роботи у зруйнованих будівлях виявили кам’яні фрагменти замку та значно давніші знахідки. Особливий інтерес для науковців становить так звана «яма для всього підряд», яку іспанські солдати використовували як сміттєвище.

У таких ямах речі зберігаються напрочуд добре. Пошарове зняття ґрунту дозволить дослідникам з’ясувати унікальні деталі побуту військових. Зокрема, аналіз решток тварин, насіння та пилку рослин допоможе встановити точний раціон іспанської армії того часу.

Окрім військових об’єктів, на місці розкопок виявили територію колишнього абатства Святого Бавона — ймовірно, першої будівлі, зведеної у Генті ще в VII столітті. Від самої церкви залишилося небагато, проте кладовище збереглося у гарному стані. Дослідники вже знайшли десятки середньовічних скелетів, які датуються XIII-XVI століттями.

Реклама

Серед інших унікальних знахідок — скляні чаші, уламки винних пляшок, кераміка, будівельні матеріали римської епохи та навіть крем’яні знаряддя праці. На думку Верворта, це беззаперечно свідчить про те, що люди населяли цю територію ще в доісторичні часи.

Незважаючи на високу цінність знахідок, оскільки всі залишки будівель абатства вже зафіксовані та збережені, будівництво житлового комплексу буде продовжено. Проте забудовники змінили проєкт: будинки зводитимуть переважно без глибоких підвалів, щоб не руйнувати історичний характер місцевості.

Частину ділянки залишать абсолютно недоторканою. Експерти переконані, що археологи майбутнього, маючи в розпорядженні досконаліші технології та інструменти, зможуть продовжити дослідження цього місця.

Нагадаємо, археологи розкрили найдовшу ділянку міського муру Хасмонеїв у Єрусалимі.