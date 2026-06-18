Буфет для НЛО: чим доведеться харчуватись прибульцям на Землі

Людська їжа може виявитись для прибульців з інших планет смертельно небезпечною

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Якби іншопланетяни прибули на нашу планету, то замість звичної людської їжі вони споживали б базові хімічні елементи або навіть потребували б лише енергетичної підзарядки.

Про це розповів виданню Daily Mail іспанський професор нутриціології Хосе Мігель Соріано дель Кастільйо з Університету Валенсії.

Ризикований буфет та сировина для прибульців

За словами нутриціолога, наша планета стала б надзвичайно ризикованим буфетом для будь-яких позаземних гостей. Навіть за умови схожої біології немає жодних гарантій, що безпечні для людей продукти підійдуть іншопланетним травним системам.

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Замість споживання звичних страв іншопланетяни з набагато більшою ймовірністю харчувалися б різноманітною сировиною, яку можна знайти на Землі. Вчений стверджує, що для підтримання життя їм знадобилися б вода, азот, фосфор, залізо, різні солі, ліпіди або прості органічні молекули.

Викрадення тварин та небезпеки для нашої планети

Водночас дослідник припускає, що класичні сюжети про викрадення корів НЛО можуть мати цілком реальне наукове підґрунтя. Оскільки земні тварини мають унікальні системи травлення, розумні туристи цілком могли б забирати їх для вивчення місцевих біологічних процесів.

Нашу земну їжу іншопланетянам варто вживати вкрай обережно, адже навколишнє середовище переповнене потенційними токсинами, патогенами та небезпечними алергенами. Наші білки чи цукри можуть виявитися абсолютно марними або навіть смертельними для їхнього метаболізму, якщо він використовує інші амінокислоти.

Енергетичні потреби та роботизовані зонди

Науковці вже можуть приблизно розрахувати енергетичні потреби таких істот, спираючись на базові закони біології та фізики. Що більший розмір має наземний організм, то більше калорій йому необхідно споживати для банального підтримання власної життєдіяльності.

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За цими розрахунками, якщо вага прибульця становить близько 70 кілограмів, його мінімальна потреба без активності — 1700 ккал на день. Якщо ж іншопланетянин важить 150 кг, він мусить вживати вже понад 3000 ккал на день для підтримування життєдіяльності.

Однак існує ще дивніша ймовірність того, що перший контакт відбудеться з роботизованим зондом, якому взагалі не потрібна біологічна їжа. Надзвичайно розвинені цивілізації могли трансформуватися у синтетичні сутності, тому замість жирів вони споживатимуть електрику, тепло або ядерну енергію.

Парадокс Фермі та пошук позаземного життя

Попри наявність від 200 до 400 мільярдів зірок у нашій галактиці, людство досі не виявило жодних ознак іншопланетного життя. Цю суперечність 1950 року сформулював італійський фізик Енріко Фермі, припустивши існування потужного бар’єра для розвитку космічних цивілізацій.

Деякі вчені вважають, що такий бар’єр криється в неминучому самознищенні високорозвинених суспільств через стрімкий технологічний прогрес. Інші теорії стверджують, що позаземні види навмисно уникають контактів із Землею, дозволяючи нам розвиватися природним шляхом у своєрідному ізольованому зоопарку.

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Нагадаємо, бразильська ясновидиця передбачила, що контакт з прибульцями відбудеться вже за лічені дні під час однієї з ігор чемпіонату світу з футболу. Медіум попередила, що іншопланетяни викрадуть футболістів і вболівальників просто зі стадіону.

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