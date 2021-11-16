Була в обігу за часів Колумба: у Канаді знайшли найстарішу англійську монету (фото)

Срібна монета була викарбувана в Кентербері.
Археологи виявили, можливо, найстарішу англійську монету в Канаді, яка була в обороті за часів Христофора Колумба.
Про це пише видання Daily Mail.
Археолог знайшов на сході Ньюфаундленду, як припускають вчені, найстарішу англійську монету, коли-небудь знайдену в Канаді. Вона була викарбувана між 1493 та 1499 роками.
"Деякі артефакти важливі тим, що вони розповідають нам про місце розкопок, інші ж тим, що вони пробуджують уяву. Виявлена нами монета, безумовно, належить до останніх. Неможливо не дивуватися тому, який шлях пройшов цей півгроут, і через скільки рук він пройшов із моменту карбування й до того, як його було втрачено в бухті десь на початку XVII століття", — розповів головний археолог Вільям Гілберт, який виявив це місце в 1995 році та продовжує вести тут розкопки.
Монета також відома як "полугроат" Генріха VII і була викарбувана в Кентербері (Англія). На ній зображено портрет короля Генріха VII і напис латиницею.
Раніше найстарішою англійською монетою, знайденою в країні, був срібний гроут (монета в 4 пенси), викарбуваний під час правління внучки Генріха, Єлизавети I, у 1560 або 1561, і виявлена в Бухті Капідс у 2001 році.
Нагадаємо, на північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому.
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