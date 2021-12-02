Були одними з найшвидших істот в океані: вчені знайшли череп одного з останніх іхтіозаврів

Були одними з найшвидших істот в океані: вчені знайшли череп одного з останніх іхтіозаврів

Скам'янілий череп знайшли на території Колумбії.

Група міжнародних дослідників заявила, що їм вдалося знайти морську рептилію, схожу на рибу-меч. Рептилія жила приблизно 100 млн років тому, довжина її черепа досягала метра.

Про це повідомляє Journal of Systematic Palaeontology.

Скам'янілий череп, який знайшли на території Колумбії, належить іхтіозавру (або рибі-ящірці). Ці тварини схожі на морських свиней, вони виростали до 3 м завдовжки. Формально вони не належать до динозаврів, за рахунок своїх веслоподібних плавців вони були одними з найшвидших істот в океані.

Фото: tandfonline.com

Стародавню тварину назвали Кіхітісука (Kyhytysuka), що означає "той, що ріже гострим" у перекладі з мови чибча, якою говорили люди племені, які жили у тій частині Колумбії, де череп знайшли.

"Череп і зуби цього виду дозволяли впоратися з великою рибою, тоді як у більшості іхтіозаврів зуби були маленькими, а череп - невеликих розмірів, — сказав Ганс Ларссон.

Нагадаємо, новий вид динозаврів знайшли в Бразилії. Йому може бути близько 70 млн років.

Вченим вже вдалося з'ясувати, що вони були хижаками. Ці створіння завдовжки у 5 метрів пересувалися на двох задніх лапах, мали короткі передні лапи і дуже міцний хвіст.

Вперше рештки цих динозаврів знайшли ще 2 десятиліття тому, але лише зараз дослідники з певністю кажуть, що це новий раніше невідомий вид.

Читайте також: