Були одного кольору: вчені визначили, яке забарвлення мали перші ссавці

Нове дослідження вчених показало, що ранні ссавці були значно меншими, ніж сучасні, мали темно-коричневе забарвлення і активно вели нічний спосіб життя.

Про це повідомило видання Popular Science.

Вчені провели перше дослідження, яке відновлює вигляд цих тварин в кольорі, використовуючи сучасні методи візуалізації скам'янілостей. Аналіз п'яти зразків показав, що всі досліджені ссавці мали однотипне забарвлення — безладну темно-коричневу шерсть.

Художня реконструкція забарвлення шерсті юрських ссавців Фото: Chuang Zhao/Ruoshuang Li

Раніше вчені припускали, що ранні ссавці були дуже маленькими і здебільшого нічними тваринами, аби уникати хижаків. Нове дослідження підтвердило ці припущення.

Колір їхнього хутра мав кілька важливих функцій, таких як терморегуляція, маскування, приваблення партнера, спілкування та захист. Дослідження, яке очолював Метью Шоукі з Гентського університету, застосувало сучасні технології для аналізу кольору шерсті 116 видів ссавців. Учені також досліджували скам'янілості віком 120 мільйонів років, порівнюючи їх з сучасними зразками. Виявилося, що ранні ссавці мали значно менше варіативності кольору та структури шерсті, ніж сучасні види. Це відкриття підкріплює припущення про те, що ссавці мали обмежені еволюційні можливості до вимирання динозаврів.

Нагадаємо, дайвер, коли плавав в Червоному морі, натрапив на красиву мушлю, яка привернула його увагу. Як виявилось це один з найнебезпечніших молюсків – конусний равлик.

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