"Буря в пустелі" для комах: вчені випробували армію тарганів-кіборгів в польових умовах

Група дослідників з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі випробувала у пустельній місцевості свою армію тарганів-кіборгів, яких вони планують залучити до майбутніх пошуково-рятувальних операцій.

Про це пише Independent.

Дослідження показало, що групу з двох десятків шиплячих мадагаскарських тарганів, яких оснастили мініатюрними комп'ютерними "рюкзаками", можна контролювати таким чином, щоб комахи рухалися в одному напрямку.

Таргани-кіборги – це живі комахи, оснащені кібертехнологіями, які дозволяють оператору керувати ними. Кожному з тарганів дослідники під'єднали до сенсорних органів спеціальний пристрій керування, який за допомогою електродів передавав їм команди оператора.

Таргани виконували команди і могли змінювати напрямок руху вліво або вправо, але при цьому зберігали здатність обходити перешкода, як би вони це робили у природних умовах.

Під час експерименту вченим вдалося задокументувати, як одні таргани допомагали іншому знову стати на ноги, якщо той випадково перевертався на спину. Дослідники дійшли висновку, що алгоритм взаємодії між сусідніми тарганами може допомогти кіборгу вибратися зі складної ситуації.

Вчені зазначили, що демонстрація ройової поведінки таких мультикіборгових систем була складним викликом.

"Ця прогалина в дослідженнях зумовлена складністю координації рухів системи кіборгів в умовах притаманної комахам індивідуальної мінливості в їхніх реакціях на керівні впливи", – розповіли дослідники.

Щоб керувати групою комах, дослідники розробили алгоритм навігації. Він передбачав, що один кіборг був лідером групи, який знав цільову позицію, а решта – послідовники – орієнтувалися тільки на позицію своїх сусідів.

Метою цього експерименту було створити рій комах-кіборгів, які допомагатимуть у пошуку людей під завалами після стихійних лих.

"Це дослідження робить внесок у сферу ройової робототехніки і демонструє потенціал інтеграції біологічних організмів із робототехнікою і теорією управління для створення більш інтелектуальних автономних систем із реальними додатками", – пояснили вчені.

Нагадаємо, вчені виявили у пацюків майже людські здібності. Китайські дослідники стверджують, що пацюки можуть розрізняти числа завдяки особливій області мозку.

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