Це офіційно: вчені відповіли, чи дійсно у чоловіків із великими носами великі пеніси

Після нового дослідження їм буде чим похизуватися.

Вчені виявили зв'язок між чоловіками з довгими носами та великими пенісами.

Про це пише dailystar.co.uk.

Так, науковці заявили, що зазвичай так і є. Вони вважають, що це пов'язано з вищим рівнем тестостерону. Відомо, що цей гормон відіграє ключову роль у формуванні носа та статевих органів у хлопчиків.

І дослідження, проведене групою Університетської лікарні Ульсана, Південна Корея, підтверджує результати дослідження 2021 року.

Вони виявили, що чоловіки з носом довжиною 4,5 см мали середній пеніс у неерегованому стані 10 см. Але ті, чий ніс перевищував 5,5 см, мали середній розмір 13,4 см.

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Останні дані, в яких взяли участь 1160 чоловіків у віці 30 років, також показують, що у хлопців із великими ногами ширший пеніс.

Протягом багатьох років непідтверджені дані свідчили про те, що хлопці з великими руками, ногами чи носами були "благословенні внизу".

Інші дослідження стверджували, що довгий безіменний палець також свідчить про велику мужність.

Дослідник, доктор Сунг Хонг сказав: "Розмір носа є важливим показником розміру статевого члена. І діаметр статевого члена збільшувався з розміром стопи. Декілька досліджень показали, що вплив гормонів у пренатальний період впливає на зростання репродуктивних органів".

Нагадаємо, дослідники ошелешили, який вигляд матимуть до 2100 року люди, що працюють віддалено. Деякі люди працюють зі своїх диванів або навіть ліжок.

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