Час тече по-різному на Землі: що показав найточніший годинник

Нове дослідження показало, що час тече швидше на великих висотах, а це означає, що ядро Землі фактично на 2,5 роки молодше, ніж її поверхня. Вчені використовують оптичний атомний годинник — найточніший годинник, створений людством, для вимірювання незначних гравітаційних ефектів на час. Годинник встановили на вершині гори Блу-Скай у Колорадо на висоті 4348 метрів.

Про це йдеться в матеріалі IFL Science.

За словами дослідників, час залежить від гравітації та швидкості руху. Чим сильніша гравітація та менша висота, тим сповільненіше тече час. Раніше вважалося, що ядро Землі трохи молодше кори лише на кілька днів, але сучасні вимірювання показали реальну різницю — приблизно 1,5–2,5 роки.

Оптичні атомні годинники дозволяють фіксувати мікрорізниці в часі, навіть на кілька метрів по висоті. Вони використовують надохолоджені хмари атомів та лазери для збудження електронів, а коливання світла вимірюються з неймовірною точністю — похибка становить усього вісім частин на десяту частку мільярдної частки мільярдної, що еквівалентно секундній неточності за майже 40 мільярдів років.

Команда вчених з Університету Колорадо в Боулдері планує порівняти час на горі Блу-Скай з лабораторним годинником через лазерний зв’язок та волоконно-оптичні кабелі, щоб оцінити уповільнення часу. Цей експеримент відкриває нові можливості для досліджень: від моніторингу зміни висоти суші через танення льодовиків до тестування фундаментальних фізичних законів.

Професор Скотт Діддамс підкреслив, що це безпрецедентне досягнення: “Коли ми створили перший оптичний годинник 25 років тому, навіть уявити не могли, що він стане таким потужним та портативним інструментом для науки”.

Гора Блу-Скай стала лише першим етапом у новому способі дослідження часу та гравітації. Вчені планують використовувати оптичні годинники в різних умовах, щоб ще точніше вивчати, як простір, швидкість та гравітація впливають на плин часу.

