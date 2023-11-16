"Час вийшов": пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу - вчені 

Сейсмічна активність і підземні потоки лави посилилися на півострові Рейк'янес поблизу столиці країни Рейк'явіка на вихідних. Дослідники з метеорологічного бюро й інші вчені раз у раз попереджають, що рахунок йде на дні — виверження вулкана неминуче та, ймовірно, відбудеться незабаром.

Про це пише Live Science.

Майбутнє виверження вулкана не стало несподіванкою для дослідників: від кінця жовтня вони вже зафіксували тут близько 30 000 підземних поштовхів, до того ж деякі з них обрушувалися сейсмічним роєм у кілька тисяч підземних поштовхів за короткий час.

10 листопада місцева влада ухвалила рішення про евакуацію містечка Гріндавік із населенням близько 4000 осіб.

Виверження вулкана в Ісландії фактично є лише частиною 1000-річного циклу вулканічної активності: ймовірно, у найближчі 500 років на Ісландію чекає ще не одне виверження вулкана. Про це також свідчить 15-кілометровий магматичний тунель, що проходить під Сунднукуром і Гріндавіком, який також є частиною цього тисячолітнього циклу.

За словами дослідника Північного вулканологічного центру Ісландського університету Едварда Маршалла, "час вийшов", і тепер усе, що може зробити людство, — підготуватися до ще кількох сотень років вивержень на Рейк'янесі.

За даними Ісландського метеорологічного бюро (IMO), під поверхнею землі між Сунднукуром на півночі та Гріндавіком утворився великий магматичний тунель протяжністю 15 км. Учені виявили, що магма в цьому тунелі, ймовірно, підіймається на поверхню, а тому існує великий ризик її прориву. Дані також свідчать про те, що найбільше скупчення магми сьогодні фіксується недалеко від Сунднукура, приблизно за 3,5 кілометра від Гріндавіка.

Геологічні дані свідчать про те, що періоди бездіяльності вулканів тут тривають від 600 до 1200 років, після цього слідують імпульси вивержень тривалістю від 200 до 500 років.

Нагадаємо, 11 листопада в Ісландії оголосили надзвичайний стан через ризик виверження вулкана. Агентство цивільного захисту закликало населення південно-західного міста Гриндавік евакуюватися через загрозу виверження вулкана.

Побоювання, що розплавлена порода може вийти на поверхню землі протягом декількох днів, спонукали владу розпочати будівництво захисних стін навколо геотермальної електростанції.

Читайте також: