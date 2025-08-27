Частинки, що старші за Сонячну систему: що приховує астероїд Бенну

Астероїд Бенну / © Associated Press

У зразках з навколоземного астероїда Бенну виявили міжзоряний пил, органічні сполуки та мінерали, що утворилися ще до формування Сонячної системи.

Про результати дослідження повідомив журнал Nature Astronomy.

Фахівці пояснюють: батьківське тіло Бенну виникло у віддалених регіонах Сонячної системи та з часом накопичувало речовини з різних областей — від внутрішніх зон поблизу Сонця до міжзоряного простору. Такі знахідки допомагають краще зрозуміти, як формувалися планети й які матеріали могли стати основою для зародження життя на Землі.

Аналіз 250 грамів зразків, які у 2023 році доставила місія OSIRIS-REx, показав: Бенну сформувався після зіткнення великого астероїда з іншим космічним тілом. У його складі збереглися частинки протопланетного диска, з якого виникли планети та астероїди.

Вчені встановили, що значна частина речовин зазнала дії води: крига у батьківському тілі розтанула й запустила хімічні реакції, унаслідок яких з’явилися водовмісні мінерали — філосилікати, карбонати та сульфіди.

Мікроскопічні спостереження також зафіксували мікроудари, сліди випаровування солей і фосфатів, а також вплив сонячного вітру. Частинки, старші за Сонячну систему, і виявлений графіт свідчать, що температура в надрах Бенну не перевищувала 400 °C, отже формування астероїда відбувалося в умовах низьких температур.

Порівняння зі складом іншого астероїда — Рюґу — показало, що обидва небесні тіла виникли в одній віддаленій частині Сонячної системи, але з часом умови в цьому регіоні змінювалися, що й пояснює різницю у складі.

Раніше у зразках із Бенну виявили 14 із 20 амінокислот, необхідних для побудови життя, а самі матеріали виявилися незвично намагніченими. Поки що науковці не можуть пояснити це явище.

Ймовірність зіткнення Бенну із Землею у 2182 році оцінюється як низька — приблизно 1 до 2700. Втім, у разі удару планета може пережити глобальну зиму та тривалі засухи, застерігають астрономи.

Нагадаємо, дослідники вважають, що Ганімед здатен зберігати сліди темної матерії. Невдовзі це перевірять міжпланетні апарати NASA та ESA. Вчені планують використати супутник Юпітера, як детектор.