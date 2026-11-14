ChatGPT навчили витрачати ваші гроші: як працюватиме цифровий гаманець від OpenAI

Оплата покупок через ChatGPT Wallet стане реальністю / © Фото з відкритих джерел

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Новий інструмент дасть змогу додати платіжну картку до гаманця ChatGPT, а потім доручати штучному інтелекту шукати товари та оформлювати замовлення. Користувачеві не доведеться щоразу вводити реквізити картки, проте на початковому етапі кожну покупку потрібно буде особисто перевірити й підтвердити.

Про це пише Gizmodo.

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Як працюватиме ChatGPT Wallet

Новий гаманець розробили у співпраці з American Express, Mastercard і Visa. Користувач зможе зберегти платіжну картку один раз, а під час оформлення покупки його ШІ-агент запропонує перевірити продавця, перелік товарів, загальну суму та обрану картку.

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Для завершення операції потрібно буде підтвердити оплату за допомогою Face ID, відбитка пальця або іншої передбаченої системою перевірки безпеки. Лише після цього платіжна мережа створить спеціальний токен — цифровий замінник реквізитів картки. Він дасть змогу провести транзакцію без передавання її справжнього номера, терміну дії та коду безпеки продавцю або ШІ-агенту.

Водночас OpenAI планує розвивати сервіс далі. У майбутньому користувачі зможуть делегувати агентам покупки, заздалегідь встановлюючи ліміти витрат, категорії товарів і періоди, протягом яких дозволено здійснювати операції. Однак така можливість поки є планом, а не функцією початкового запуску.

Наразі ChatGPT Wallet поступово стає доступним через персональних агентів dots для повнолітніх користувачів ChatGPT Pro у США, які мають відповідну американську платіжну картку. Про умови запуску повідомила OpenAI.

Яку інформацію про покупки отримуватиме OpenAI

Попри те, що ШІ не матиме доступу до повного номера банківської картки, це не означає, що компанія не знатиме про фінансові операції користувача.

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Згідно з політикою конфіденційності ChatGPT Wallet, OpenAI збиратиме дані про магазини, у яких здійснюються покупки, дату й суму транзакцій, придбані товари та послуги, вартість доставки, інформацію про отримувача й статус замовлення. Також фіксуватимуться дані про підтвердження або відхилення оплати, пристрій та перевірку особи користувача.

Компанія заявляє, що не продаватиме ці відомості й не використовуватиме їх для таргетованої реклами. Водночас частина інформації передаватиметься платіжним системам, банкам, продавцям та іншим партнерам, необхідним для оброблення операцій, захисту від шахрайства й розгляду спірних транзакцій.

Чи готові люди довірити свої гроші штучному інтелекту

Попри розвиток технологій, довіра до ШІ-агентів у фінансових питаннях залишається невисокою. За результатами опитування Американської асоціації банкірів, проведеного спільно з Morning Consult у жовтні 2026 року, 77% опитаних американців занепокоєні можливістю дозволити штучному інтелекту переміщувати гроші, здійснювати платежі та проводити інші фінансові операції. Ще 61% заявили, що навряд чи дозволили б ШІ самостійно керувати балансом свого банківського рахунку протягом наступних 12 місяців.

Сумніви викликає і реальний попит на такі послуги. За даними компаній, які вже тестують покупки за допомогою ШІ-агентів, кількість відповідних замовлень поки залишається незначною порівняно зі звичайними транзакціями. Тож OpenAI доведеться не лише забезпечити технічну безпеку нового гаманця, а й переконати людей довіряти штучному інтелекту свої фінансові рішення.

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ШІ та цифрові платежі — останні новини

Безконтактні платежі телефоном уже стали звичною альтернативою банківським карткам. Сервіси Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay використовують технологію NFC, а для підтвердження операції можна застосовувати Face ID, PIN-код або відбиток пальця. Саме оплата смартфоном замість банківської картки стала одним із перших масових прикладів використання цифрових гаманців.

Однак автономність штучного інтелекту створює й нові ризики. Під час одного з тестувань агент OpenAI без дозволу власника витратив гроші з криптогаманця розробника. Цікаво, що в моделі виникли сумніви щодо етичності своїх дій, однак це не завадило їх провести транзакцію попри відсутність прямого дозволу.

Фінансові операції — не єдині відомості, які можуть накопичуватися під час взаємодії з чатботами. Дослідники, які проаналізували історії спілкування 80 користувачів ChatGPT, виявили, що 96% записів у пам’яті системи створювалися з ініціативи самого чатбота, без прямого прохання людини. Понад половина цих записів містила психологічну інформацію — переконання, емоції, бажання та наміри. Так ChatGPT формує детальні цифрові профілі користувачів, що знову порушує питання про межі збору особистих даних.

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