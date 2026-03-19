ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
114
2 хв

ChatGPT провалив тест: чому система дає протилежні відповіді на ті самі запити

Дослідження показало суперечливі відповіді ChatGPT на однакові запити

Софія Бригадир
ChatGPT

ChatGPT / © Pexels

ChatGPT може формулювати відповіді впевнено та переконливо, однак нове дослідження показало: за цією впевненістю часто стоїть нестабільність. Під час тестування на основі наукових гіпотез система продемонструвала низький рівень узгодженості відповідей.

Про це повідомило видання earth.com.

Йдеться про експеримент, у якому моделі неодноразово ставили однакові запитання, взяті з наукових гіпотез. Як виявилося, навіть без змін у формулюванні ChatGPT міг давати різні відповіді — від «правда» до «хиба». Це зафіксував дослідник Месут Чічек з Університету штату Вашингтон, який повторював ті самі запити до десяти разів.

Загальна точність відповідей у 2025 році на перший погляд виглядала відносно високою — близько 80%. Втім після врахування випадкових вгадувань цей показник знижувався приблизно до 60%, що відповідає результату на рівні «низької двійки».

Найбільше помилок система допускала у випадках непідтверджених гіпотез. У таких ситуаціях ChatGPT правильно визначав хибність тверджень лише у 16,4% випадків. Дослідники пояснюють це схильністю моделі погоджуватися з формулюванням, якщо воно звучить знайомо.

Окрему проблему виявила повторюваність тестів. Лише 72,9% відповідей залишалися незмінно правильними після десяти однакових запитів. В інших випадках відповіді змінювалися, що свідчить про нестабільність системи.

“Ця нестабільність означає, що окрема відповідь може виглядати надійною, тоді як повторні перевірки показують, наскільки вона насправді крихка”, — йдеться в статті.

Причина цього полягає в принципі роботи мовних моделей. Вони прогнозують ймовірні слова на основі великих масивів тексту, а не перевіряють факти у реальному світі. Через це відповіді можуть бути грамотно сформульованими, але не завжди достовірними.

Дослідники наголошують: штучний інтелект варто використовувати як допоміжний інструмент, а не як джерело остаточних рішень. Найбезпечніший підхід — перевіряти інформацію, повторювати запити та зіставляти відповіді з надійними джерелами.

Попри певне покращення результатів порівняно з 2024 роком, ChatGPT поки що не можна вважати стабільним інструментом для складних аналітичних завдань. Висновок дослідників однозначний: остаточну оцінку фактів і логіки має здійснювати людина.

Нагадаємо, австралійський підприємець використав ChatGPT і штучний інтелект, щоб створити персональну mRNA-вакцину від раку для своєї собаки. Пухлина почала зменшуватися, а вчені зацікавилися експериментом.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
